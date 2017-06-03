«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Арсенал» за 100 миллионов евро

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По информации издания, монегаски отклоняют уже третье предложение по 18-летнему французу.

Помимо лондонского клуба, в молодом футболисте заинтересованы оба манчестерских клуба, «Челси», «Бавария» «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 44-х матчах «Монако» во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 14 результативных передач.

По данным transfermarkt.de, стоимость француза составляет 35 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.