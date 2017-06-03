СМИ: «Ювентус» подпишет Щенсны за 16 миллионов евро
«Ювентус» договорился с «Арсеналом» о переходе голкипера Войцеха Щенсны, сообщает Sky Sport Italia.
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Сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Контракт поляком будет подписан на четыре года с зарплатой в 4 миллиона евро.
Напомним, Щенсны провел два года в «Роме» на правах аренды. В этом сезоне поляк провел 39 матчей в составе команды, в которых пропустил 41 гол.
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