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3 июня 2017, 10:09 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: «Ювентус» подпишет Щенсны за 16 миллионов евро

«Ювентус» договорился с «Арсеналом» о переходе голкипера Войцеха Щенсны, сообщает Sky Sport Italia.

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Сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Контракт поляком будет подписан на четыре года с зарплатой в 4 миллиона евро.

Напомним, Щенсны провел два года в «Роме» на правах аренды. В этом сезоне поляк провел 39 матчей в составе команды, в которых пропустил 41 гол.

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