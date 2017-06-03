Венгер: Алексис и Озил покинут «Арсенал» летом, только если мы найдём замену

«Прежде всего, они останутся на лето в клубе и, мы надеемся, продлят свои контракты. Нет, они не покинут команду. Нельзя ослаблять клуб и состав. Нам необходимо усиление. Только в том случае, если мы найдём игроков, сопоставимых с ними, и если им абсолютно необходимо покинуть “Арсенал”. Как я понимаю, мы сейчас ещё не на той стадии. Когда вы подписываете контракт, вы обязуетесь отрабатывать по максимуму до последнего дня действия этого самого контракта. Так почему вдруг они этого делать не будут? Если ты победитель, ты хочешь выигрывать», — приводит слова Венгера Goal.