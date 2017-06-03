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3 июня 2017, 10:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер: Алексис и Озил покинут «Арсенал» летом, только если мы найдём замену

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил что футболисты «канониров» Алексис Санчес и Месут Озил смогут уйти из команды нынешним летом, только если клуб найдёт им сопоставимую по уровню замену.

Главный тренер Арсенала <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> сообщил что футболисты канониров <span class=error>Алексис</span> <span class=error>Санчес</span> и <span class=error>Месут</span> <span class=error>Озил</span> смогут уйти из команды нынешним летом только если клуб найдёт им сопоставимую по уровню замену. Увеличить
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«Прежде всего, они останутся на лето в клубе и, мы надеемся, продлят свои контракты. Нет, они не покинут команду. Нельзя ослаблять клуб и состав. Нам необходимо усиление. Только в том случае, если мы найдём игроков, сопоставимых с ними, и если им абсолютно необходимо покинуть “Арсенал”. Как я понимаю, мы сейчас ещё не на той стадии. Когда вы подписываете контракт, вы обязуетесь отрабатывать по максимуму до последнего дня действия этого самого контракта. Так почему вдруг они этого делать не будут? Если ты победитель, ты хочешь выигрывать», — приводит слова Венгера Goal.

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