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2 июня 2017, 23:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сьон» Митрюшкина в последнем туре чемпионата сыграл вничью с «Грассхоппером»

«Сьон» сыграл вничью с «Грассхоппером» в последнем туре чемпионата Швейцарии.

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Встреча прошла в Сьоне на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 1:1.

Главный арбитр Себастьен Паш по ходу матча получил травму, поэтому игру на некоторое время пришлось остановить для замены рефери. На 13-й добавленной минуте ко второму тайму Кентен Масейрас вывел хозяев вперёд, но через четыре минуты Лукас Андерсен сравнял счёт.

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин провёл на поле весь матч. В минувшем сезоне 21-летний футболист провёл 35 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых пропустил 54 гола и шесть раз оставлял свои ворота сухими. «Сьон» закончил первенство на четвёртом месте в таблице, которое позволит команде в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы.

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