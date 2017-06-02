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2 июня 2017, 23:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нападающий сборной Швейцарии Сеферович подписал контракт с «Бенфикой»

«Бенфика» официально объявила о переходе швейцарского нападающего Хариса Сеферовича.

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25-летний форвард перебрался в португальский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с франкфуртским «Айнтрахтом». Футболист подписал с «орлами» соглашение сроком на пять лет.

В «Айнтрахт» Сеферович перешёл в 2014 году из «Реала Сосьедад». За немецкую команду нападающий провёл 96 матчей, забил 16 мячей и сделал 13 голевых передач.

В активе новичка «Бенфики» 39 матчей и восемь голов за сборную Швейцарии.

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