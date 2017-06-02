Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29964884/
2 июня 2017, 21:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

СМИ сообщило о возможном переходе Хижниченко в карагандинский «Шахтер»

25-летний нападающий солигорского «Шахтёра» Сергей Хижниченко может усилить один из клубов Премьер-лиги, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

25-летний нападающий <span class=error>солигорского</span> Шахтёра Сергей <span class=error>Хижниченко</span> может усилить один из клубов <nobr>Премьер-лиги</nobr> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как стало известно из неофициальных источников, воспитанник усть-каменогорского футбола Сергей Хижниченко может вернуться в карагандинский «Шахтёр».

Напомним, что Сергей Хижниченко выступал за карагандинцев в 2011—2013 годах. В Премьер-Лиге за «горняков» сыграл 63 матча, забил 24 мяча.

Шахтер Кг
Новости Матчи Состав
Шахтер С
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Кайрат» — «Шахтер». В лучших традициях

«Кайрат» — «Шахтер». В лучших традициях

Первый июньский тур КПЛ-2017 ознаменовался противостоянием «Кайрата» и «Шахтера» в южной столице. Когда-то дуэли алматинцев и карагандинцев были самыми значимыми событиями в казахстанском футболе. Некогда, впрочем, других в нем на уровне команд мастеров и вовсе не было — учитывая, что «Кайрат» и «Шахтер» являются старейшими профессиональными клубами страны. Но время не стоит на месте, и футбольная действительность — тоже.
Еще 7 новостей  Все новости
02 июня

Марк Диакиси: «У Головкина железный подбородок, а когда он бьет по корпусу, ты понимаешь, что тебе конец!»

Санчес назвал условия перехода Головкина во второй средний вес

Тренер Ковалева сравнил силу Головкина и Альвареса