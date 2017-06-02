СМИ сообщило о возможном переходе Хижниченко в карагандинский «Шахтер»

Первый июньский тур КПЛ-2017 ознаменовался противостоянием «Кайрата» и «Шахтера» в южной столице. Когда-то дуэли алматинцев и карагандинцев были самыми значимыми событиями в казахстанском футболе. Некогда, впрочем, других в нем на уровне команд мастеров и вовсе не было — учитывая, что «Кайрат» и «Шахтер» являются старейшими профессиональными клубами страны. Но время не стоит на месте, и футбольная действительность — тоже.