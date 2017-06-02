СМИ сообщило о возможном переходе Хижниченко в карагандинский «Шахтер»
25-летний нападающий солигорского «Шахтёра» Сергей Хижниченко может усилить один из клубов
Премьер-лиги, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Как стало известно из неофициальных источников, воспитанник
Напомним, что Сергей Хижниченко выступал за карагандинцев в 2011—2013 годах. В
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