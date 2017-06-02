«Кайрат» — «Шахтер». В лучших традициях
Первый июньский тур КПЛ-2017 ознаменовался противостоянием «Кайрата» и «Шахтера» в южной столице.
Когда-то дуэли алматинцев и карагандинцев были самыми значимыми событиями в казахстанском футболе. Некогда, впрочем, других в нем на уровне команд мастеров и вовсе не было — учитывая, что «Кайрат» и «Шахтер» являются старейшими профессиональными клубами страны. Но время не стоит на месте, и футбольная действительность — тоже.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ныне южная столица принимает на своем «Центральном» соперников с разных полюсов турнирной таблицы нашей
Конечно, приход в карагандинский клуб нового руководства вселяет в болельщиков «Шахтера» определенный оптимизм. Вопрос только — не слишком ли поздно грянули перемены?.. Выбираться со дна турнирной таблицы — занятие невероятно тяжелое, во всех смыслах. И достаточно неблагодарное. Зато требующее уймы усилий — и физических, и психологических…
Можно не сомневаться, что с таким принципиальным для себя соперником, как «Кайрат», горняки очень постараются сыграть достойно. Пусть в последние годы прославленный клуб и усиленно заставляли забыть о его богатых традициях… Будем надеяться, что
«Кайрат», конечно, после уверенной победы над своим прямым конкурентом в борьбе за «золото» чемпионата Казахстана сейчас невероятно воодушевлен. Алматинцы почувствовали вкус крови и не станут щадить никого, кто встанет на их пути к заветному званию чемпионов страны. А «Шахтер» непреодолимым препятствием на дороге этой отнюдь не кажется. Но у горняков имеется отличный шанс доказать всем, что позитивные перемены в клубе происходят сейчас не только в его руководстве, но и в команде. И что в составе ее собраны настоящие бойцы, не понаслышке знающие, что такое пресловутый шахтерский характер.
Итак…
3 июня. Алматы, стадион «Центральный». 19:00. «Кайрат» — «Шахтер». Все познается в сравнении.
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