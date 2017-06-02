Ныне южная столица принимает на своем «Центральном» соперников с разных полюсов турнирной таблицы нашей Премьер-Лиги. «Кайрат» изо всех сил преследуют лидирующую «Астану», «Шахтеру» же, волею его недавних боссов, уготована невероятно тяжелая борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата нашей страны. Команда, которая, на пару с «Иртышом», до сих пор участвовала во всех без исключений турнирах футбольного чемпионата суверенного Казахстана в его сильнейшей лиге, в данный момент уверенно стоит на вылет. И отстоять свое место в бомонде отечественного клубного футбола горнякам будет очень непросто.



Конечно, приход в карагандинский клуб нового руководства вселяет в болельщиков «Шахтера» определенный оптимизм. Вопрос только — не слишком ли поздно грянули перемены?.. Выбираться со дна турнирной таблицы — занятие невероятно тяжелое, во всех смыслах. И достаточно неблагодарное. Зато требующее уймы усилий — и физических, и психологических…



Можно не сомневаться, что с таким принципиальным для себя соперником, как «Кайрат», горняки очень постараются сыграть достойно. Пусть в последние годы прославленный клуб и усиленно заставляли забыть о его богатых традициях… Будем надеяться, что теперь-то эти времена позади, и «Шахтер» в состоянии окажется вспомнить, как еще недавно первым в Казахстане прорубал окно в Европу — в групповой этап еврокубков, то есть. И стартовым шагом в данном направлении может стать как раз игра в Алматы — рандеву с традиционно нерядовым для дружины из шахтерской столицы страны соперником.

«Кайрат», конечно, после уверенной победы над своим прямым конкурентом в борьбе за «золото» чемпионата Казахстана сейчас невероятно воодушевлен. Алматинцы почувствовали вкус крови и не станут щадить никого, кто встанет на их пути к заветному званию чемпионов страны. А «Шахтер» непреодолимым препятствием на дороге этой отнюдь не кажется. Но у горняков имеется отличный шанс доказать всем, что позитивные перемены в клубе происходят сейчас не только в его руководстве, но и в команде. И что в составе ее собраны настоящие бойцы, не понаслышке знающие, что такое пресловутый шахтерский характер.



Итак…



3 июня. Алматы, стадион «Центральный». 19:00. «Кайрат» — «Шахтер». Все познается в сравнении.