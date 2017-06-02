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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29964777/
2 июня 2017, 21:45 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» — «Шахтер». В лучших традициях

Первый июньский тур КПЛ-2017 ознаменовался противостоянием «Кайрата» и «Шахтера» в южной столице. Когда-то дуэли алматинцев и карагандинцев были самыми значимыми событиями в казахстанском футболе. Некогда, впрочем, других в нем на уровне команд мастеров и вовсе не было — учитывая, что «Кайрат» и «Шахтер» являются старейшими профессиональными клубами страны. Но время не стоит на месте, и футбольная действительность — тоже.

Первый июньский тур <span class=error>КПЛ</span>-2017 ознаменовался противостоянием <span class=error>Кайрата</span> и Шахтера в южной столице. <nobr>Когда-то </nobr>дуэли алматинцев и карагандинцев были самыми значимыми событиями в казахстанском футболе. Некогда впрочем других в нем на уровне команд мастеров и вовсе не было — учитывая что <span class=error>Кайрат</span> и Шахтер являются старейшими профессиональными клубами страны. Но время не стоит на месте и футбольная действительность — тоже. Увеличить
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Ныне южная столица принимает на своем «Центральном» соперников с разных полюсов турнирной таблицы нашей Премьер-Лиги. «Кайрат» изо всех сил преследуют лидирующую «Астану», «Шахтеру» же, волею его недавних боссов, уготована невероятно тяжелая борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата нашей страны. Команда, которая, на пару с «Иртышом», до сих пор участвовала во всех без исключений турнирах футбольного чемпионата суверенного Казахстана в его сильнейшей лиге, в данный момент уверенно стоит на вылет. И отстоять свое место в бомонде отечественного клубного футбола горнякам будет очень непросто.

Конечно, приход в карагандинский клуб нового руководства вселяет в болельщиков «Шахтера» определенный оптимизм. Вопрос только — не слишком ли поздно грянули перемены?.. Выбираться со дна турнирной таблицы — занятие невероятно тяжелое, во всех смыслах. И достаточно неблагодарное. Зато требующее уймы усилий — и физических, и психологических…

Можно не сомневаться, что с таким принципиальным для себя соперником, как «Кайрат», горняки очень постараются сыграть достойно. Пусть в последние годы прославленный клуб и усиленно заставляли забыть о его богатых традициях… Будем надеяться, что теперь-то эти времена позади, и «Шахтер» в состоянии окажется вспомнить, как еще недавно первым в Казахстане прорубал окно в Европу — в групповой этап еврокубков, то есть. И стартовым шагом в данном направлении может стать как раз игра в Алматы — рандеву с традиционно нерядовым для дружины из шахтерской столицы страны соперником.

«Кайрат», конечно, после уверенной победы над своим прямым конкурентом в борьбе за «золото» чемпионата Казахстана сейчас невероятно воодушевлен. Алматинцы почувствовали вкус крови и не станут щадить никого, кто встанет на их пути к заветному званию чемпионов страны. А «Шахтер» непреодолимым препятствием на дороге этой отнюдь не кажется. Но у горняков имеется отличный шанс доказать всем, что позитивные перемены в клубе происходят сейчас не только в его руководстве, но и в команде. И что в составе ее собраны настоящие бойцы, не понаслышке знающие, что такое пресловутый шахтерский характер.

Итак…

3 июня. Алматы, стадион «Центральный». 19:00. «Кайрат» — «Шахтер». Все познается в сравнении.

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