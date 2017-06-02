Нападающий «Астаны» стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии
Албанский нападающий Аздрен Лулаку выиграл приз лучшему бомбардиру чемпионата Румынии сезона 2016/17, передает корреспондент Vesti.kz.
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В 20 матчах за «Газ Метан» Лулаку забил 16 голов. Его четыре ближайших преследователя отличились лишь по 11 раз.
При этом Лулаку отыграл не полный сезон в Румынии, где чемпионат завершился 31 мая. В декабре 2016 году нападающий перешел в «Астану», с которой подписал двухлетний контракт.
В текущем сезоне казахстанской
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