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2 июня 2017, 21:44 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Нападающий «Астаны» стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии

Албанский нападающий Аздрен Лулаку выиграл приз лучшему бомбардиру чемпионата Румынии сезона 2016/17, передает корреспондент Vesti.kz.

Он опередил ближайших преследователей на пять голов. Увеличить
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В 20 матчах за «Газ Метан» Лулаку забил 16 голов. Его четыре ближайших преследователя отличились лишь по 11 раз.

При этом Лулаку отыграл не полный сезон в Румынии, где чемпионат завершился 31 мая. В декабре 2016 году нападающий перешел в «Астану», с которой подписал двухлетний контракт.

В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги 29-летний Лулаку забил всего один гол в 15 матчах. На счету албанца также две результативные передачи. Его «Астана» занимает первое место в таблице.

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