Задание на лето. 13 трансферных целей для «Ромы»

Окончание сезона для «Ромы» и её болельщиков совершенно точно не получилось радостным. Да, команда напрямую попала в групповой этап и не рискует вылететь заранее, как в прошлом году после столкновения с «Порту». Но это лишь минимальный повод для празднования. Завершил карьеру Франческо Тотти, идол для большей части Рима, да и для всей Италии. Конечно, все понимали, что этот день настанет, но верить в такое всё равно не хотелось. Занятно, что команду покидает человек, которого постоянно упрекали в недоверии к капитану. Речь, понятное дело, о главном тренере — Лучано Спаллетти. Экс-наставник «Зенита» перебирается в «Милан», где встанет у руля «Интера». Из-за ситуации с Тотти алленаторе потерял немало поклонников, но его всё равно любили в Риме, да и специалист это очень сильный, адекватную замену найти не так-то просто. Вдобавок появились слухи об уходе из стана «волков» одного из лидеров атаки Мохамеда Салаха. Целый ряд печальных новостей оставляет болельщиков в тревоге практически на всё лето. Как будет выглядеть «Рома» осенью, сейчас трудно представить. Но мы всё же попробуем.

Главный тренер

Здесь нам и гадать не нужно. На днях должно быть официально объявлено о назначении Эусебио ди Франческо главным тренером «Ромы». Для меня странно, что только сейчас он получил серьёзное предложение. Год назад тренер, названный в честь португальской легенды, был одной ногой в «Милане», но там всё-таки выбрали Винченцо Монтеллу. Да и к «Роме» его примеряли, но выберут, видимо, только сейчас. Своей работой в «Сассуоло» Ди Франческо однозначно заслужил повышение. Вывести команду, о которой до недавнего времени за пределами Италии никто и не знал, — это шик. В «Роме» он, кстати, выступал несколько лет на стыке веков, был на хорошем счету, заправлял в центре поля — прекрасно выгрызал мячи, умело организовывал атаки, обладал приличным ударом. И тренер он такой же — способен выстроить оборону, но его «Сассуоло» никогда не стремился плясать от печки, уж в домашних играх он всегда летел в атаку и много забивал для середняка лиги.

Применительно к «Роме» всплывала фамилия Массимо Карреры. Его успех в России не остался незамеченным на Аппенинах. Но если новый спортивный директор «волков» Рамон Мончи, долгие годы потрясающе работавший в «Севилье», и имел разговор с Каррерой, то быстро понял, что тот пока не собирается уходить из «Спартака». Предполагаю, что Мончи с Ди Франческо уже обсудили многие трансферные цели.

Голкипер

Ситуация с первым номером не представляется очевидной. Войцех Щенсны провёл умопомрачительный сезон, и «Рома» была бы рада его оставить. Но сам поляк, принадлежащий «Арсеналу», очень хочет вернуться в Англию. Не уверен, что там найдётся место в топ-клубе. При этом в последние дни появилась информация об интересе к Щенсны со стороны «Ювентуса» и «Наполи», которые также были восхищены игрой кипера польской сборной в Серии А.

На лавке у «Ромы» есть основной голкипер сборной Бразилии Алисон Бекер. Вроде бы статус у него солидный, но по-прежнему это кот в мешке. Играл за римлян он только в кубковых турнирах, воображение не поразил. Сомневаюсь, что на него будет сделана ставка. А это означает, что новый вратарь необходим. Слухи отправляют в столицу Италии Джо Харта, но кажется, что это далеко не оптимальный вариант. Англичанин стал заложником стиля «Торино», пропускал очень много, причём и сам допускал результативные ошибки.

На итальянском рынке римлянам сложно будет найти реального первого номера. На их месте я бы обратил внимание на вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Яна Зоммера. Придётся потратиться, всё-таки в начале года швейцарец подписал новый контракт со своим клубом. Но гладбахцы провалились на всех фронтах, не попали в еврокубки. И, возможно, им не так легко будет сохранить лидеров, включая Зоммера, который находится в самом соку. Для вратаря 28 лет не возраст, при этом он обладает серьёзным опытом выступления в еврокубках и на уровне национальных команд. Стоит присмотреться.

Центр обороны

С базой у «Ромы» также возникнут проблемы. Ещё в феврале появлялась информация о том, что Костас Манолас покинет команду и перейдёт в «Интер». Виды на него имеют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Процентов 20 можно дать на то, что грек останется в Вечном городе. А ведь Костаса называют в числе 10 лучших центральных защитников Европы. Более того, может так статься, что «Рома» останется ещё и без Антонио Рюдигера, игрока сборной Германии. Его очень хочет видеть в «Интере» Лучано Спаллетти. Мончи, по слухам, хочет выручить порядка 40 млн евро за немца, нерадзурри дают лишь 30. Но в любом случае римляне не могут себе позволить остаться сразу без двух ведущих защитников. Кого-то нужно удержать всеми силами. Да, есть в команде Федерико Фасио, который на очень высоком уровне провёл сезон. Выкуплен трансфер Жуана Жезуса, однако ведь бразилец проигрывал конкуренцию во второй части чемпионата.

Ди Франческо очень любит схему с тремя центральными защитниками, так что минимум две покупки в эту линию необходимы. И здесь сразу приходит на ум фамилия колумбийца Давинсона Санчеса из «Аякса». 20-летний атлет произвёл колоссальное впечатление по игре в Лиге Европы. Поразили его лидерские качества, возраст вроде бы не способствует их проявлению. Но Санчес всегда может взять ответственность и повести за собой, он обладает шикарным первым пасом. «Роме» нужно постараться его ангажировать, пока трансферный ценник не взлетел до небес.

Еще один первоклассный вариант — Маурисио Лемос из «Лас-Пальмаса». До сих пор остаётся загадкой, как казанский «Рубин», отыскав такой талант в Уругвае, умудрился с ним легко расстаться, получив жалкие 2 млн евро. Паренёк в первом же в матче в России потрясающе сыграл против «Спаратака» на «Открытие-Арене». Очевидно, что вокруг него можно было строить команду, но в Татарстане так и не поняли, что поймали в сети золотую рыбку. Говорят, что Лемосом очень серьёзно интересуется «Барселона». Но ему всего 21 год, почему бы «Роме» не заполучить талантище.

Если же обращать внимание на итальянский рынок, то напрашивается покупка Маттиа Кальдары, который стал одним из творцов чудесного подъёма «Аталанты». Правда, тут есть сложности. Трансфер принадлежит «Ювентусу», и бергамаски арендовали его до конца следующего сезона. Наверное, ещё несколько лет у Кальдары не будет возможностей заиграть в основе туринского суперклуба, так почему бы «Роме» не проявить настойчивость.

Правый защитник

Бруно Перес, взятый на год у «Торино», выступал на этой позиции большую часть сезона, играл очень достойно, но все же под конец чемпионата Спаллетти отправил его на лавку, поставив на правый фланг тяжеловесного Рюдигера. Немец по своей антропометрии всё-таки центральный защитник, но справлялся и на фланге. Есть ещё Алессандро Флоренци, способный закрыть любую позицию, но надо посмотреть, каким он будет после тяжелейшей травмы, которая выбила его на большую части сезона.

В любом случае «Рома» нуждаётся в укреплении. Можно рассмотреть несколько кандидатов. Во-первых, «волки» могут поучаствовать в распродаже, которую устраивает «Манчестер Сити», и по сходной цене заполучить Пабло Сабалету или Бакари Санья. Опытные мастера, которые ещё далеко не сказали своего последнего слова в футболе.

Ну и вновь нужно обратить внимание на «Аталанту», а точнее на Андреа Конти, игрока, который просто взорвал Серию А. Давно вы видели крайнего защитника, который за 33 тура забил 8 мячей, не исполняя пенальти, и сделал 5 голевых передач. И играет он не в «Реале» или «Манчестер Сити», а в «Аталанте»! Правда, Конти сильно взвинтил свою трансферную стоимость. И «Роме», если она нацелена на него, должна будет побороться, например, с «Челси», но игрок того стоит.

Центр поля

Честно говоря, я бы не искал усиления в центр поля, у «Ромы» достаточная конкуренция — Стротман, Де Росси, Паредес, Герсон, тот же Флоренци, конечно же, Найнгголан. Но молва отправляет в родной клуб Лоренцо Пеллегрини из «Сассуоло», которого два года назад «Рома» продала за 1,5 млн евро. Ди Франческо не хочет расставаться с одним из любимейших игроков. В случае перебора хавов с кем-то всегда можно расстаться. Огромный спрос на Паредеса и Найнгголлана, правда, бельгиец чётко дал понять, что не променяет Рим на Лондон.

Салахозаменитель

Предположу, что Салах всё-таки переедет в Ливерпуль, Юрген Клопп грезит египтянином. Скорее всего, он будет продан примерно за 35 млн евро. Но как же заменить одного из лидеров? Доменико Берарди — тот, кто нужен «Роме». Несмотря на пропуск значительной части сезона из-за травмы, лидер «Сассуоло» заслужил шанс в большом клубе. С «Ювентусом» у него так и не сложилось, в «Роме» ему будет комфортнее.

Если Салах — ртутный игрок, любящий свободу, то Берарди более тягучий, но в то же время более умный и полезный для позиционной атаки. Всё же Салах при плотной опеке часто терялся. Берарди в статике гораздо интереснее. Если завтра будет объявлено о назначении Ди Франческо, то следом за ним в столицу отправится и Берарди.

Ну, а если всё-таки «Роме» нужен полноценный заменитель Салаха, то не найти лучше варианта, чем Бертран Траоре из «Аякса». По манере игры он точно копия египтянина.

Вице-Джеко