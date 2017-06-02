Задание на лето. 13 трансферных целей для «Ромы»
Составляем трансферный план на лето для «Ромы», которая осталась на время без главного тренера и может потерять ряд лидеров.
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Окончание сезона для «Ромы» и её болельщиков совершенно точно не получилось радостным. Да, команда напрямую попала в групповой этап и не рискует вылететь заранее, как в прошлом году после столкновения с «Порту». Но это лишь минимальный повод для празднования. Завершил карьеру Франческо Тотти, идол для большей части Рима, да и для всей Италии. Конечно, все понимали, что этот день настанет, но верить в такое всё равно не хотелось. Занятно, что команду покидает человек, которого постоянно упрекали в недоверии к капитану. Речь, понятное дело, о главном тренере — Лучано Спаллетти.
Главный тренер
Здесь нам и гадать не нужно. На днях должно быть официально объявлено о назначении Эусебио ди Франческо главным тренером «Ромы». Для меня странно, что только сейчас он получил серьёзное предложение. Год назад тренер, названный в честь португальской легенды, был одной ногой в «Милане», но там
Применительно к «Роме» всплывала фамилия Массимо Карреры. Его успех в России не остался незамеченным на Аппенинах. Но если новый спортивный директор «волков» Рамон Мончи, долгие годы потрясающе работавший в «Севилье», и имел разговор с Каррерой, то быстро понял, что тот пока не собирается уходить из «Спартака». Предполагаю, что Мончи с Ди Франческо уже обсудили многие трансферные цели.
Голкипер
Ситуация с первым номером не представляется очевидной. Войцех Щенсны провёл умопомрачительный сезон, и «Рома» была бы рада его оставить. Но сам поляк, принадлежащий «Арсеналу», очень хочет вернуться в Англию. Не уверен, что там найдётся место в
На лавке у «Ромы» есть основной голкипер сборной Бразилии Алисон Бекер. Вроде бы статус у него солидный, но
На итальянском рынке римлянам сложно будет найти реального первого номера. На их месте я бы обратил внимание на вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Яна Зоммера. Придётся потратиться,
Центр обороны
С базой у «Ромы» также возникнут проблемы. Ещё в феврале появлялась информация о том, что Костас Манолас покинет команду и перейдёт в «Интер». Виды на него имеют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Процентов 20 можно дать на то, что грек останется в Вечном городе. А ведь Костаса называют в числе 10 лучших центральных защитников Европы. Более того, может так статься, что «Рома» останется ещё и без Антонио Рюдигера, игрока сборной Германии. Его очень хочет видеть в «Интере» Лучано Спаллетти. Мончи, по слухам, хочет выручить порядка 40 млн евро за немца, нерадзурри дают лишь 30. Но в любом случае римляне не могут себе позволить остаться сразу без двух ведущих защитников.
Ди Франческо очень любит схему с тремя центральными защитниками, так что минимум две покупки в эту линию необходимы. И здесь сразу приходит на ум фамилия колумбийца Давинсона Санчеса из «Аякса». 20-летний атлет произвёл колоссальное впечатление по игре в Лиге Европы. Поразили его лидерские качества, возраст вроде бы не способствует их проявлению. Но Санчес всегда может взять ответственность и повести за собой, он обладает шикарным первым пасом. «Роме» нужно постараться его ангажировать, пока трансферный ценник не взлетел до небес.
Еще один первоклассный вариант — Маурисио Лемос из «Лас-Пальмаса». До сих пор остаётся загадкой, как казанский «Рубин», отыскав такой талант в Уругвае, умудрился с ним легко расстаться, получив жалкие 2 млн евро. Паренёк в первом же в матче в России потрясающе сыграл против «Спаратака» на «Открытие-Арене». Очевидно, что вокруг него можно было строить команду, но в Татарстане так и не поняли, что поймали в сети золотую рыбку. Говорят, что Лемосом очень серьёзно интересуется «Барселона». Но ему всего 21 год, почему бы «Роме» не заполучить талантище.
Если же обращать внимание на итальянский рынок, то напрашивается покупка Маттиа Кальдары, который стал одним из творцов чудесного подъёма «Аталанты». Правда, тут есть сложности. Трансфер принадлежит «Ювентусу», и бергамаски арендовали его до конца следующего сезона. Наверное, ещё несколько лет у Кальдары не будет возможностей заиграть в основе туринского суперклуба, так почему бы «Роме» не проявить настойчивость.
Правый защитник
Бруно Перес, взятый на год у «Торино», выступал на этой позиции большую часть сезона, играл очень достойно, но все же под конец чемпионата Спаллетти отправил его на лавку, поставив на правый фланг тяжеловесного Рюдигера. Немец по своей антропометрии
В любом случае «Рома» нуждаётся в укреплении. Можно рассмотреть несколько кандидатов.
Ну и вновь нужно обратить внимание на «Аталанту», а точнее на Андреа Конти, игрока, который просто взорвал Серию А. Давно вы видели крайнего защитника, который за 33 тура забил 8 мячей, не исполняя пенальти, и сделал 5 голевых передач. И играет он не в «Реале» или «Манчестер Сити», а в «Аталанте»! Правда, Конти сильно взвинтил свою трансферную стоимость. И «Роме», если она нацелена на него, должна будет побороться, например, с «Челси», но игрок того стоит.
Центр поля
Честно говоря, я бы не искал усиления в центр поля, у «Ромы» достаточная конкуренция — Стротман, Де Росси, Паредес, Герсон, тот же Флоренци, конечно же, Найнгголан. Но молва отправляет в родной клуб Лоренцо Пеллегрини из «Сассуоло», которого два года назад «Рома» продала за 1,5 млн евро. Ди Франческо не хочет расставаться с одним из любимейших игроков. В случае перебора хавов с
Салахозаменитель
Предположу, что Салах
Если Салах — ртутный игрок, любящий свободу, то Берарди более тягучий, но в то же время более умный и полезный для позиционной атаки. Всё же Салах при плотной опеке часто терялся. Берарди в статике гораздо интереснее. Если завтра будет объявлено о назначении Ди Франческо, то следом за ним в столицу отправится и Берарди.
Ну, а если
Вице-Джеко
Учитывая, что «Рома» намерена выстрелить на всех фронтах, ей нужен ещё один центральный нападающий, который время от времени будет заменять Эдина Джеко.
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