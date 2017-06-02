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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29963883/
2 июня 2017, 20:00 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Оксфорд» подписал контракт с новичком в McDonald’s

Клуб шестого английского дивизиона «Оксфорд Сити» подписал контракт с нападающим Мэттом Паттерсоном, сообщает твиттер клуба. Контракт был подписан в ресторане быстрого питания McDonald’s.

Клуб шестого английского дивизиона Оксфорд Сити подписал контракт с нападающим <span class=error>Мэттом</span> Паттерсоном сообщает <span class=error>твиттер</span> клуба. Контракт был подписан в ресторане быстрого питания McDonald's. Увеличить
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Отметим, что контракт с футболистом рассчитан до конца сезона. В комментариях к записи место подписания контракта стало поводом для многочисленных шуток пользователей соцсети.
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