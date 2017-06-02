«Мюнхен 1860» потерял профессиональный статус

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Как сообщает AFP, главный акционер клуба Хасан Исмаик отказался оплачивать лицензию команды, которая вылетела в третий дивизион по итогам минувшего сезона. Стоимость лицензии составила бы порядка 11 миллионов евро, однако миллиардер Исмаик решил не оплачивать ее.

При этом он подчеркнул, что продолжит оказывать поддержку «Мюнхену 1860», даже когда он будет играть в четвертом или пятом дивизионе.