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2 июня 2017, 19:50 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Мюнхен 1860» потерял профессиональный статус

Один из старейших немецких клубов «Мюнхен 1860» утратил статус профессионального.

Один из старейших немецких клубов Мюнхен 1860 утратил статус профессионального. Увеличить
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Как сообщает AFP, главный акционер клуба Хасан Исмаик отказался оплачивать лицензию команды, которая вылетела в третий дивизион по итогам минувшего сезона. Стоимость лицензии составила бы порядка 11 миллионов евро, однако миллиардер Исмаик решил не оплачивать ее.

При этом он подчеркнул, что продолжит оказывать поддержку «Мюнхену 1860», даже когда он будет играть в четвертом или пятом дивизионе.
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