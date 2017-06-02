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2 июня 2017, 19:11 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Экс-игрок «Спартака» Алекс принял решение завершить карьеру

Бывший бразильский полузащитник московского «Спартака» Алекс Мескини решил повесить бутсы на гвоздь.

Бывший бразильский полузащитник московского Спартака <span class=error>Алекс</span> <span class=error>Мескини</span> решил повесить бутсы на гвоздь. Увеличить
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Последним клубом Алекса стал бразильский «Интернасьонал», с которым он расторг контракт в начале года.

В составе «Спартака» Алекс выступал с 2009 по 2011 год, провел 69 матчей, забил 19 голов и отдал 21 результативную передачу.

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