Экс-игрок «Спартака» Алекс принял решение завершить карьеру

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Последним клубом Алекса стал бразильский «Интернасьонал», с которым он расторг контракт в начале года.

В составе «Спартака» Алекс выступал с 2009 по 2011 год, провел 69 матчей, забил 19 голов и отдал 21 результативную передачу.