Экс-игрок «Спартака» Алекс принял решение завершить карьеру
Бывший бразильский полузащитник московского «Спартака» Алекс Мескини решил повесить бутсы на гвоздь.
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Видимо, что-то случилось...
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Последним клубом Алекса стал бразильский «Интернасьонал», с которым он расторг контракт в начале года.
В составе «Спартака» Алекс выступал с 2009 по 2011 год, провел 69 матчей, забил 19 голов и отдал 21 результативную передачу.
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