Луческу может возглавить греческий ПАОК

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71-летний специалист получил предложение от ПАОК, сообщает sport.ro.

В приглашении Луческу заинтересован Любош Михел, который знаком с румыном по работе в донецком «Шахтёре». Между ними сохранились прекрасные отношения.