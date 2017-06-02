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2 июня 2017, 19:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Луческу может возглавить греческий ПАОК

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить карьеру в Греции.

Бывший главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> может продолжить карьеру в Греции. Увеличить
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71-летний специалист получил предложение от ПАОК, сообщает sport.ro.

В приглашении Луческу заинтересован Любош Михел, который знаком с румыном по работе в донецком «Шахтёре». Между ними сохранились прекрасные отношения.

Луческу возглавил «Зенит» прошлым летом после 12 лет работы в «Шахтёре». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял третье место в российской Премьер-Лиге. Кроме того, команда не смогла выиграть Кубок России и вылетела из 1/16 Лиги Европы, уступив «Андерлехту». В конце мая сине-бело-голубые объявили об уходе Луческу.

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