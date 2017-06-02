Луческу может возглавить греческий ПАОК
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить карьеру в Греции.
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71-летний специалист получил предложение от ПАОК, сообщает sport.ro.
В приглашении Луческу заинтересован Любош Михел, который знаком с румыном по работе в донецком «Шахтёре». Между ними сохранились прекрасные отношения.
Луческу возглавил «Зенит» прошлым летом после 12 лет работы в «Шахтёре». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял третье место в российской
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