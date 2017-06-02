Терри назвал любимый кубок из завоёванных
36-летний защитник Джон Терри, покидающий «Челси», в интервью клубной
пресс-службе рассказал, какой кубок из завоёванных является для него любимым.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Терри в составе лондонской команды выиграл 16 трофеев, включая
«Лига чемпионов. Это просто заветный трофей, учитывая также то, насколько тяжело нам далась эта победа с учётом предшествовавших лет. Два или три раза мы должны были заканчивать турнир победой, но этого не случилось, что показывает, насколько это серьёзный турнир, в котором сложно победить.
Ты играешь против лучших игроков и лучших клубов в мире, поэтому всегда здорово проверить себя в матчах против лучших. И преодоление последнего препятствия, хоть я и не играл в той встрече (в финале Лиги чемпионов 2012 году. — Прим. «Чемпионата»), до сих пор является лучшим моментом в моей карьере.
Трофей Лиги чемпионов широкий и большой, но он не такой тяжёлый, как кубок Премьер-лиги, — заявил Терри.
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