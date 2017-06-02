Терри назвал любимый кубок из завоёванных

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Терри в составе лондонской команды выиграл 16 трофеев, включая Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок футбольной лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

«Лига чемпионов. Это просто заветный трофей, учитывая также то, насколько тяжело нам далась эта победа с учётом предшествовавших лет. Два или три раза мы должны были заканчивать турнир победой, но этого не случилось, что показывает, насколько это серьёзный турнир, в котором сложно победить.

Ты играешь против лучших игроков и лучших клубов в мире, поэтому всегда здорово проверить себя в матчах против лучших. И преодоление последнего препятствия, хоть я и не играл в той встрече (в финале Лиги чемпионов 2012 году. — Прим. «Чемпионата»), до сих пор является лучшим моментом в моей карьере.

Трофей Лиги чемпионов широкий и большой, но он не такой тяжёлый, как кубок Премьер-лиги, — заявил Терри.