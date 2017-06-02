Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29963311/
2 июня 2017, 18:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Терри назвал любимый кубок из завоёванных

36-летний защитник Джон Терри, покидающий «Челси», в интервью клубной пресс-службе рассказал, какой кубок из завоёванных является для него любимым.

36-летний защитник Джон <span class=error>Терри</span> покидающий <span class=error>Челси</span> в интервью клубной <nobr>пресс-службе</nobr> рассказал какой кубок из завоёванных является для него любимым. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Терри в составе лондонской команды выиграл 16 трофеев, включая Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок футбольной лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

«Лига чемпионов. Это просто заветный трофей, учитывая также то, насколько тяжело нам далась эта победа с учётом предшествовавших лет. Два или три раза мы должны были заканчивать турнир победой, но этого не случилось, что показывает, насколько это серьёзный турнир, в котором сложно победить.

Ты играешь против лучших игроков и лучших клубов в мире, поэтому всегда здорово проверить себя в матчах против лучших. И преодоление последнего препятствия, хоть я и не играл в той встрече (в финале Лиги чемпионов 2012 году. — Прим. «Чемпионата»), до сих пор является лучшим моментом в моей карьере.

Трофей Лиги чемпионов широкий и большой, но он не такой тяжёлый, как кубок Премьер-лиги, — заявил Терри.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото