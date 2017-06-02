Источник: Гризманн позвонил Моуринью и объяснил, почему остаётся в «Атлетико»

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По информации издания, «Атлетико» удалось успешно уговорить француза остаться ещё на один сезон, приводя в качестве доводов проявление преданности к клубу и конкретно к главному тренеру Диего Симеоне. Именно об этом Гризманн рассказал Моуринью в своём телефонном звонке.

Антуан в последние недели склонялся к переходу в «МЮ», как и его коммерческие партнёры. Так компания Beats, сотрудничающая с форвардом, успела даже распланировать рекламную акцию по случаю трансфера Гризманна. В свою очередь, английский клуб был готов заплатить сумму отступных за игрока в размере £ 84 млн (€ 96 млн). Однако «Атлетико» не смог бы инвестировать вырученную сумму с трансфера на усиление состава в связи с запретом на регистрацию новых футболистов этим летом.

Ожидается, что Гризманн останется в «Атлетико» ещё на один сезон. Моуринью сохраняет интерес к форварду и надеется в будущем всё же осуществить сделку, в то время как руководство манкунианцев всё ещё хочет провести трансфер уже этим летом.