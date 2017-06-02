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2 июня 2017, 18:11 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Мино Райола: «Боруссия» и «Марсель» хотят прибрести Балотелли

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, поделился мнением о будущем своего клиента.

Футбольный агент <span class=error>Мино</span> <span class=error>Райола</span> представляющий интересы нападающего Ниццы <span class=error>Марио</span> Балотелли поделился мнением о будущем своего клиента. Увеличить
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«Марио доверяет мне. Переход в “Ниццу” был удачным, но он должен играть еще лучше, потому что способен. Я от него много жду и он это знает. Пока неизвестно, останется ли Марио в “Ницце”, “Марсель” и дортмундская “Боруссия” заинтересованы в нем», — приводит слова Райолы Corriere dello Sport.

Балотелли перешел в «Ниццу» летом 2016 года, в минувшем сезоне чемпионата Франции итальянец провел 23 матча и забил 15 голов.

Трансферная стоимость Балотелли оценивается в 15 миллионов евро.

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