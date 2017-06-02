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2 июня 2017, 18:08 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Линделеф обойдется «МЮ» в 35 миллионов евро

Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 35 миллионов евро, утверждает Record.

Защитник <span class=error>Бенфики</span> Виктор Линделеф перейдет в Манчестер Юнайтед за 35 миллионов евро. Увеличить
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Еще пять миллионов могут быть выплачены португальскому клубу в качестве бонусов. 22-летний швед уже прибыл в Англию для согласования личного контракта.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ромы». В прошедшем сезоне Линделеф провел за «Бенфику» 47 матчей и забил один мяч.

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