Линделеф обойдется «МЮ» в 35 миллионов евро
Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 35 миллионов евро, утверждает Record.
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Еще пять миллионов могут быть выплачены португальскому клубу в качестве бонусов. 22-летний швед уже прибыл в Англию для согласования личного контракта.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ромы». В прошедшем сезоне Линделеф провел за «Бенфику» 47 матчей и забил один мяч.
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