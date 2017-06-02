Гола экс-форварда «Рубина» не хватило «Шанхай Шэньхуа» для победы над «Тяньцзинь Тэда»
«Тяньцзинь Тэда» обыграл «Шанхай Шэньхуа» в матче 12-го тура чемпионата Китая — 2:1.
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Дубль в составе победителей оформил бывший форвард киевского «Динамо» Браун Идейе. За шанхайцев забил бывший форвард «Рубина» Обафеми Мартинс.
Чемпионат Китая
Суперлига
12-й тур
«Тяньцзинь Тэда» — «Шанхай Шэньхуа» — 2:1 (1:1).
Голы: Мартинс, 11 (0:1). Идейе, 36 (1:1). Идейе, 89 (2:1).
«Хэнань Цзянье» — «Гуанчжоу Фули» — 1:1 (0:1).
Голы: Ренатинью, 38 (0:1). Бассогог, 90+3 (1:1).
«Чунцин Лифан» — «Бэйцзин Гоань» — 1:0 (1:0).
Гол: Ву Цин, 6.
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