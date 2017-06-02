Суркис: «Динамо» не имеет предложений ни по одному футболисту
Президент киевского «Динамо» прокомментировал возможные кадровые изменения в команде.
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Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что клуб не получал официальный предложений по трансферам футболистов киевского клуба.
«Ни по одному игроку «Динамо» мы не имеем предложений, в том числе по Виде, потому что все пишут, что мы почти деньги получили за его трансфер. Трансферное окно откроется скоро, мы будем сообщать обо всех изменениях в составе команды. Если будем продавать, то будемо и покупать.
Мораес? 1 июля у него заканчивается контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Если этот клуб не воспользуется опцией выкупа футболиста, то игрок вернется в расположение «Динамо».
Кравец уже вернулся, я недавно с ним общался. Он остается в клубе. Я ему сказал, что больше никаких аренд. Если будут предложения, тогда пожалуйста. Я считаю, что это тот футболист, который нам поможет.
Это же касается и Беланды и Мбокани. Это наши футболисты. Если не поступит предложений, то они останутся и будут доказывать, что могут попасть в состав, — сказал Суркис в эфире #FootballHub.
Напомним, президент «Динамо» ранее также отметил, что у клуба нет возможности пригласить именитого иностранного тренера по финансовым причинам. Пост наставника, скорее всего, займет Александр Хацкевич.
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