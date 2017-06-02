СМИ: «Арсенал» предлагает «Монако» 100 млн евро за Мбаппе
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Арсенал» хочет купить у «Монако» права на центрфорварда Килиана Мбаппе. Как сообщает газета L’Equipe, лондонский клуб предлагает за французского нападающего €100 млн.
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Отмечается, что главными конкурентами «Арсенала» в борьбе за игрока являются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Если трансфер состоится, он не станет самым дорогим в истории футбола. Летом 2016 года французский футболист Поль Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из итальянского «Ювентуса» за €105 млн. Валлиец Гарет Бэйл перешел в «Реал» из английского «Тоттенхэма» в 2013 году за €100 млн.
В нынешнем сезоне Мбаппе стал чемпионом Франции в составе «Монако». 18-летний нападающий провел 44 матча за клуб, в которых забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач.
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