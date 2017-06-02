Отшумела весна

Впрочем, в четырех случаях команды, участвующие в турнире КПЛ, ведут в данном направлении уже не те, кто начинал сезон у их руля — не удержались на своих постах даже до лета главные тренеры «Атырау», «Актобе», «Окжетпеса», «Шахтера». Со всеми этими дружинами, кроме горняков, уже работают новые наставники. Да и в Караганде, думается, назначение нового главного тренера совсем не за горами. Другое дело — насколько эти перемены оказались действенными.



Нет вопросов по данному поводу к Сергею Павлову — коуч нефтяников дело свое знает туго. При нем «Атырау» буквально преобразился. Ныне нефтяники уже не завзятый аутсайдер, как было при Вуличе, а вполне боеспособный коллектив, метящий в первую шестерку чемпионата. Лишь бы тут клубные руководители с новыми лишениями турнирных баллов вновь не подсуропили….

Сложно пока говорить, как скажется приход Владимира Муханова в «Актобе» и Виктора Пасулько в «Окжетпес». Обе команды первые поединки под их руководством проиграли. Первый уже открытым текстом дал понять, что собранные в команде футболисты его, большей частью, не устраивают. Второму об этом и говорить вслух нет нужды — проблемных позиций у кокшетауцев к лету образовалось более чем достаточно. После того, как из-за травм из строя выбыли системообразующие игроки команды Джозеф Нэйн и Даниил Чертов, синегорцы остро нуждаются в качественном усилении. И речь тут вовсе не о пополнении шымкентскими резервистами.



Но все эти дружины, где поменялись главные тренеры, в настоящее время находятся в нижней половине турнирной таблицы. Что же касается верхней, то здесь весьма знаковыми стали проведенные в последний день весны два номинально летних поединка — тех, что по календарю изначально должны были состояться 15 июля. После того, как «Кайрат» выиграл у «Астаны», а «Иртыш» в гостях взял верх над «Ордабасы», выяснилось вдруг, что все команды, занимающие верхние пять строчек турнирной таблицы, пока еще, что называется, в деле. Да, безусловно, опережающая своих преследователей на несколько шагов «Астана» всерьез намерена отпраздновать чемпионский успех уже в четвертый раз подряд, однако устроивший погоню за лидером квартет будет ждать любой осечки столичной дружины, чтобы тут же ею воспользоваться по максимуму. На деле, конечно, обоснованность своих претензий на право финишировать в пределах призовой тройки пятерке лучших на данный момент команд КПЛ-2017 в первую очередь придется доказывать в поединках между собой — в тех самых матчах, которые принято называть сражениями за 6 очков. И здесь уже — или пан, или пропал. Любая ничья в таких междусобоях будет играть только на руку остальным претендентам на медали.



Веселое, чувствуется, ожидает нас футбольное лето. Помимо жарких битв в рамках турнира Премьер-Лиги чемпионата нашей страны совсем скоро лучшие наши дружины вступят в борьбу в квалификациях клубных европейских турнирах. И здесь некоторое преимущество относительно выступления во внутреннем чемпионате будет у костанайцев, которым пока еще нет необходимости воевать на два фронта. Сумеет ли воспользоваться представившейся возможностью укрепить свои позиции в группе лидеров «Тобол» — другой вопрос. Но упускать такой шанс подопечным Омари Тетрадзе нельзя никак.



А еще совсем скоро нас ждет открытие летнего трансферного окна, в которое, чувствуется, многие участники турнира КПЛ-2017 изрядно перетасуют собственные ряды. Совсем скоро это будут уже не совсем те дружины, что начинали продолжающийся сезон, — а местами и совсем не те. И результаты работы на трансферном рынке в июне/июле, безусловно, сыграют свою очень важную роль роль в выполнении тем или иным игровым коллективом поставленных перед ним задач.



Здравствуй, футбольное лето!