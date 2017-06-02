Симеоне не покинет «Атлетико», а Гризманну увеличат зарплату

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Во-первых, не покинет свой пост Симеоне. Аргентинский специалист по окончании последнего сезона сказал руководству клуба, что ему необходимы высококлассные игроки, чтобы бороться за самые высокие цели. Но вследствие санкций ФИФА ему в первом круге следующего сезона не удастся воспользоваться услугами новых игроков, если они будут приобретены.

Кроме того, «Атлетико» постарается сохранить в своих рядах всех ключевых игроков. В частности, это касается нападающего Антуана Гризманна, в услугах которого заинтересован «Манчестер Юнайтед». В последнее время СМИ неоднократно писали о возможном переходе французского футболиста в стан манкунианцев. Руководство «Атлетико» намерено улучшить финансовые условия контракта Гризманна, чтобы удержать его в своих рядах. Действующее соглашение 26-летнего игрока с клубом в силе до лета 2021 года.