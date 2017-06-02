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2 июня 2017, 10:01 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Ибрагимович приступил к тренировкам после серьезной травмы колена

МОСКВА, 2 июн — Р-Спорт. Шведский нападающий Златан Ибрагимович приступил к тренировкам после серьезной травмы, которую он получил в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом», выступая за «Манчестер Юнайтед».

Шведский нападающий <span class=error>Златан</span> Ибрагимович приступил к тренировкам после серьезной травмы которую он получил в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с бельгийским Андерлехтом выступая за Манчестер Юнайтед. Увеличить
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У 35-летнего нападающего были диагностированы значительные повреждения связок колена, после чего издание Record сообщило, что форвард может завершить карьеру. Ибрагимович перенес операцию в одном из медицинских центров в Питтсбурге (США) в начале мая, а затем заявил, что стал только сильнее. Согласно предварительным прогнозам врачей, ожидалось, что швед не сможет играть по меньшей мере до конца 2017 года.

Ибрагимович в своем аккаунте в Instagram опубликовал короткое видео, на котором он босиком тренируется на поле с мячом, и подписал его: «Касание никогда не исчезнет. Львы не восстанавливаются так, как люди».

Контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня 2017 года. Английский клуб в сезоне-2016/17 выиграл Лигу Европы, а шведский форвард вошел в команду сезона данного турнира.

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