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2 июня 2017, 1:26 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Гризманн не уйдет из «Атлетико» в летнее трансферное окно

Лидер атак мадридского «Атлетико» французский форвард Антуан Гризманн останется в клубе на будущий сезон.

Лидер атак мадридского <span class=error>Атлетико</span> французский форвард Антуан Гризманн останется в клубе на будущий сезон. Увеличить
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26-летний футболист принял такое решение после того, как мадридцы проиграли дело в суде и не смогут приобрести новых игроков нынешним летом из-за трансферного запрета со стороны ФИФА.

«Атлетико» един как никогда!, — написал Гризманн в своем твиттере.

Ранее наибольшую заинтересованность у услугах игрока проявлял «Манчестер Юнайтед».

Антуан защищает цвета «Атлетико» с 2014 года.

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