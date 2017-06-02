Гризманн не уйдет из «Атлетико» в летнее трансферное окно
Лидер атак мадридского «Атлетико» французский форвард Антуан Гризманн останется в клубе на будущий сезон.
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26-летний футболист принял такое решение после того, как мадридцы проиграли дело в суде и не смогут приобрести новых игроков нынешним летом
«Атлетико» един как никогда!, — написал Гризманн в своем твиттере.
Ранее наибольшую заинтересованность у услугах игрока проявлял «Манчестер Юнайтед».
Антуан защищает цвета «Атлетико» с 2014 года.
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