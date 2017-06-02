Гризманн не уйдет из «Атлетико» в летнее трансферное окно

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26-летний футболист принял такое решение после того, как мадридцы проиграли дело в суде и не смогут приобрести новых игроков нынешним летом из-за трансферного запрета со стороны ФИФА.

«Атлетико» един как никогда!, — написал Гризманн в своем твиттере.

Ранее наибольшую заинтересованность у услугах игрока проявлял «Манчестер Юнайтед».

Антуан защищает цвета «Атлетико» с 2014 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Ahora más que nunca <a href="https://twitter.com/hashtag/Atleti?src=hash">#Atleti</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Todosjuntos?src=hash">#Todosjuntos</a> ?⚪️ <a href="https://t.co/nfxcwInM2B">pic.twitter.com/nfxcwInM2B</a></p>— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) <a href="https://twitter.com/AntoGriezmann/status/870348612311678976">1 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>