С ПАОКа снимут шесть очков за массовую драку фанатов в финале Кубка Греции

Болельщики команд устроили массовую драку, в ходе которой пострадали более 40 человек.

Дисциплинарный комитет греческой федерации футбола постановил снять с ПАОКа шесть очков в следующем розыгрыше чемпионата и обязать клуб сыграть семь домашних матчей без болельщиков. Также ПАОК заплатит штраф в размере € 282 500 евро. АЕК оштрафован на € 170 тыс. и проведет три домашние игры без болельщиков.