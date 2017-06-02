Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29952471/
2 июня 2017, 1:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

С ПАОКа снимут шесть очков за массовую драку фанатов в финале Кубка Греции

Спортивные власти Греции наказали ПАОК и АЕК (Афины) за проявления насилия со стороны фанатов в финале Кубка страны, информирует AP.

Болельщики команд устроили массовую драку, в ходе которой пострадали более 40 человек.

Дисциплинарный комитет греческой федерации футбола постановил снять с ПАОКа шесть очков в следующем розыгрыше чемпионата и обязать клуб сыграть семь домашних матчей без болельщиков. Также ПАОК заплатит штраф в размере € 282 500 евро. АЕК оштрафован на € 170 тыс. и проведет три домашние игры без болельщиков.

ПАОК
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото