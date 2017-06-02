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2 июня 2017, 1:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-форвард сборной Германии Янкер впервые стал главным тренером

Бывший нападающий сборной Германии Карстен Янкер стал новым главным тренером австрийского клуба «Хорн», сообщает пресс-служба команды.

О сроке и других подробностях подписанного соглашения с 42-летним специалистом не сообщается, однако отмечается, что его успехи в клубе не будут измеряться исключительно турнирным положением команды.

Янкер с 2013 года работал помощником главного тренера «Рапида». «Хорн» в минувшем сезоне выступал во втором австрийском дивизионе, занял последнее десятое место в турнирной таблице и вылетел в более низкий дивизион.
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