Экс-форвард сборной Германии Янкер впервые стал главным тренером
Бывший нападающий сборной Германии Карстен Янкер стал новым главным тренером австрийского клуба «Хорн», сообщает
пресс-служба команды.
О сроке и других подробностях подписанного соглашения с 42-летним специалистом не сообщается, однако отмечается, что его успехи в клубе не будут измеряться исключительно турнирным положением команды.
Янкер с 2013 года работал помощником главного тренера «Рапида». «Хорн» в минувшем сезоне выступал во втором австрийском дивизионе, занял последнее десятое место в турнирной таблице и вылетел в более низкий дивизион.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter