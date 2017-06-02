Петреску вернулся в Румынию и ведёт переговоры с «ЧФР Клуж»

49-летний наставник сообщил, что ведёт активные переговоры с этим клубом, сообщает Digi Sport.

«Я веду переговоры с “ЧФР Клуж” — единственным клубом в Румынии, с которым ищу возможность заключить контракт. Что касается информации о том, что я являлся кандидатом на пост главного тренера “Стяуа”, то не знаю, откуда это взялось. Из этого клуба со мной не связывались», — сказал Петреску.

Петреску известен российским любителям футбола по работе в «Кубани» и московском «Динамо». «ЧФР Клуж» занял четвёртое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Румынии.