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2 июня 2017, 0:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Петреску вернулся в Румынию и ведёт переговоры с «ЧФР Клуж»

После ухода из клуба «Аль-Наср» (ОАЭ) румынский специалист Дан Петреску вернулся на родину и может возглавить местный «ЧФР Клуж».

49-летний наставник сообщил, что ведёт активные переговоры с этим клубом, сообщает Digi Sport.

«Я веду переговоры с “ЧФР Клуж” — единственным клубом в Румынии, с которым ищу возможность заключить контракт. Что касается информации о том, что я являлся кандидатом на пост главного тренера “Стяуа”, то не знаю, откуда это взялось. Из этого клуба со мной не связывались», — сказал Петреску.

Петреску известен российским любителям футбола по работе в «Кубани» и московском «Динамо». «ЧФР Клуж» занял четвёртое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Румынии.

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