«Арсенал» предложил «Монако» € 100 млн за трансфер Мбаппе

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Лондонский «Арсенал» предложил монегаскам € 100 млн за покупку футболиста, утверждает авторитетное французское издание L’Equipe.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 18-летний Мбаппе провёл 29 матчей (17 — с первых минут), в которых забил 15 голов (все — с игры) и отдал 8 результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. Мбаппе занял пятое место в гонке бомбардиров Лиги 1.