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2 июня 2017, 0:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» предложил «Монако» € 100 млн за трансфер Мбаппе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, который был признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Франции, может продолжить карьеру в Англии.

Нападающий Монако <span class=error>Килиан</span> <span class=error>Мбаппе</span> который был признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Франции может продолжить карьеру в Англии. Увеличить
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Лондонский «Арсенал» предложил монегаскам € 100 млн за покупку футболиста, утверждает авторитетное французское издание L’Equipe.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 18-летний Мбаппе провёл 29 матчей (17 — с первых минут), в которых забил 15 голов (все — с игры) и отдал 8 результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. Мбаппе занял пятое место в гонке бомбардиров Лиги 1.

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