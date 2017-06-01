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1 июня 2017, 23:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Представитель «Десны»: Чернигов не простит решения не допустить клуб до УПЛ

Спортивный директор черниговской «Десны» Леван Гулордава прокомментировал информацию о том, что его клуб не допущен до участия в украинской Премьер-лиге.

«Как мне сообщили, вопрос уже решён и не подлежит возврату. Футбольный клуб “Верес” вместо “Десны” войдёт в Премьер-лигу… Я провожу немало времени в Чернигове и хорошо знаю ментальность этого города. Никто этого не простит и не допустит! Вовремя очнитесь, те люди, которые принимали это решение», — написал Гулордава в «Фейсбуке».

Ранее стало известно, что у «Десны» возникли проблемы не просто с выполнением обязательств, но и с формулировкой того, как и когда проблемы будут решены, тогда как «Верес» предоставил множество гарантий по поводу исправления имеющихся недостатков. Также «Верес» привёз с собой гарантийные письма от мэра и местных властей, а у «Десны» подобной поддержки не было.

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