Фанаты «Десны» отправятся в Киев, чтобы выразить несогласие с решением ФФУ

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«Друзья! Один нехороший орган под названием “федерация футбола Украины” решил сделать большую гадость нашему городу и “продать” наше место в УПЛ! Именно поэтому всех, кому небезразлична судьба нашего родного футбольного клуба “Десна”, официально приглашаю на “экскурсию” в Киев! Отправляемся в 6:30, транспорт есть!» — написал Дорошко в «Фейсбуке».

Ранее стало известно, что вместо «Десны» в следующем розыгрыше УПЛ должен выступить «Верес».