Фанаты «Десны» отправятся в Киев, чтобы выразить несогласие с решением ФФУ
Представитель ультрас «Десны» Дмитрий Дорошко объявил, что болельщики команды отправятся в Киев и будут добиваться отмены решения федерации футбола Украины (ФФУ) о недопуске черниговского клуба до участия в украинской
Премьер-лиге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Друзья! Один нехороший орган под названием “федерация футбола Украины” решил сделать большую гадость нашему городу и “продать” наше место в УПЛ! Именно поэтому всех, кому небезразлична судьба нашего родного футбольного клуба “Десна”, официально приглашаю на “экскурсию” в Киев! Отправляемся в 6:30, транспорт есть!» — написал Дорошко в «Фейсбуке».
Ранее стало известно, что вместо «Десны» в следующем розыгрыше УПЛ должен выступить «Верес».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter