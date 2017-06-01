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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29952016/
1 июня 2017, 23:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фанаты «Десны» отправятся в Киев, чтобы выразить несогласие с решением ФФУ

Представитель ультрас «Десны» Дмитрий Дорошко объявил, что болельщики команды отправятся в Киев и будут добиваться отмены решения федерации футбола Украины (ФФУ) о недопуске черниговского клуба до участия в украинской Премьер-лиге.

Представитель <span class=error>ультрас</span> Десны Дмитрий <span class=error>Дорошко</span> объявил что болельщики команды отправятся в Киев и будут добиваться отмены решения федерации футбола Украины (<span class=error>ФФУ</span>) о <span class=error>недопуске</span> черниговского клуба до участия в украинской <nobr>Премьер-лиге.</nobr> Увеличить
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«Друзья! Один нехороший орган под названием “федерация футбола Украины” решил сделать большую гадость нашему городу и “продать” наше место в УПЛ! Именно поэтому всех, кому небезразлична судьба нашего родного футбольного клуба “Десна”, официально приглашаю на “экскурсию” в Киев! Отправляемся в 6:30, транспорт есть!» — написал Дорошко в «Фейсбуке».

Ранее стало известно, что вместо «Десны» в следующем розыгрыше УПЛ должен выступить «Верес».

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