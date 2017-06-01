«Верес» выступит в украинской Премьер-лиге вместо «Десны»

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У «Десны» возникли проблемы не просто с выполнением обязательств, но и с формулировкой того, как и когда проблемы будут решены, тогда как «Верес» предоставил множество гарантий по поводу исправления имеющихся недостатков. Также «Верес» привёз с собой гарантийные письма от мэра и местных властей, а у «Десны» подобной поддержки не было.

Новым главным тренером «Вереса», скорее всего, станет нынешний наставник «Волыни» Виталий Кварцяный, а ряд игроков «Волыни» переедут в соседний областной центр. Клуб будет проводить матчи на луцком стадионе «Авангард», пока в Ровно будет идти реконструкция местной арены.