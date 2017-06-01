Андрей Аршавин: Надеюсь, что в душе я все-таки молодой

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Российский хавбек «Кайрата» выделяет сильные и слабые стороны команды в дерби двух столиц.

— Андрей Сергеевич, вы отметили свой 36-й день рождения, но по игре, кажется, чувствуете себя на 30 лет, а то и моложе?

— Физически, и это понятно, я чувствую себя примерно на возраст, который есть. Морально, надеюсь, что в душе я все-таки молодой и буду оставаться молодым как можно дольше (улыбается).

— В последнее время вы отказывались давать интервью, но, тем не менее, в матчах отмечались голевыми передачами. В ворота «Астаны» забили первый гол и сразу же вышли в микст-зону. Почему неохотно встречаетесь со СМИ?

— Просто я мало играл и считаю, что те футболисты, которые играют и забивают, должны больше рассказывать о своих эмоциях и чувствах. Мне кажется, им лучше и правильнее отвечать на вопросы, нежели футболисту, который выходит на замену.

— Перед матчем с «Астаной» все знали, что есть проблемы в обороне «Кайрата». Индивидуально обсуждалось, кто из атакующих футболистов будет спускаться вниз, чтобы помогать обороне?

— Я считаю, что из тех игроков, которые сейчас у нас есть, Елдос и Акош — оптимальная пара защитников. Елдос хорошо выглядит, на мой взгляд, как центральный защитник. А Акош для нас тоже эффективнее, когда играет в обороне, нежели в полузащите. Это мой личный взгляд.

— Фантастический первый гол в ворота Мокина. Можно сказать, что именно он переломил ход встречи и раскрепостил команду?

— Наоборот. После гола мы плохо… не то, что плохо играли, «Астана» стала хорошо держать мяч. Мы немного тушевались, быстро теряли мяч. Где-то до 40-й минуты «Астана» владела преимуществом. Гол нас немножко сковал. С другой стороны, хорошо, что мы его забили, потому что проще при счете 1:0 выходить на второй тайм. Все-таки переломный гол — это когда Юра Логвиненко срезал в свои ворота. При 2:0 мы более раскрепощенно стали играть. «Астана» стала больше рисковать, естественно, нам в этом плане стало проще.

— В последнее время на поле у вас продолжительные разговоры с главным тренером Кахабером Цхададзе. О чем говорите?

— Говорим о каких-то эпизодах, которые только произошли: где нужно перестроиться или где нужно было открываться. В принципе все игровое.

— В прошлом году вы сетовали на качество нападения, когда обсуждали тему еврокубков. До сих пор нужно работать над этим компонентом и реализацией голевых моментов?

— Думаю, что все осталось по-прежнему.

— То есть у «Кайрата» нет шансов выйти в групповой раунд или они очень маленькие?

— Они есть. Многое будет зависеть от жеребьевки.

— После победы над «Астаной» что можете сказать о борьбе за чемпионство?

— Пять очков лучше, чем если было бы 8 или 11. Посмотрим. Очень важные игры будут у нас с «Ордабасы», после перерыва — с «Тоболом». Мы не оставили других шансов для себя, как только выигрывать в каждом матче. Дальше будет видно, насколько серьезна наша борьба с «Астаной».