Андрей Аршавин: Надеюсь, что в душе я все-таки молодой
Какие шансы на успех у россиянина в Казахстане?
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Российский хавбек «Кайрата» выделяет сильные и слабые стороны команды в дерби двух столиц.
— Андрей Сергеевич, вы отметили свой 36-й день рождения, но по игре, кажется, чувствуете себя на 30 лет, а то и моложе?
— Физически, и это понятно, я чувствую себя примерно на возраст, который есть. Морально, надеюсь, что в душе я
— В последнее время вы отказывались давать интервью, но, тем не менее, в матчах отмечались голевыми передачами. В ворота «Астаны» забили первый гол и сразу же вышли в
— Просто я мало играл и считаю, что те футболисты, которые играют и забивают, должны больше рассказывать о своих эмоциях и чувствах. Мне кажется, им лучше и правильнее отвечать на вопросы, нежели футболисту, который выходит на замену.
— Перед матчем с «Астаной» все знали, что есть проблемы в обороне «Кайрата». Индивидуально обсуждалось, кто из атакующих футболистов будет спускаться вниз, чтобы помогать обороне?
— Я считаю, что из тех игроков, которые сейчас у нас есть, Елдос и Акош — оптимальная пара защитников. Елдос хорошо выглядит, на мой взгляд, как центральный защитник. А Акош для нас тоже эффективнее, когда играет в обороне, нежели в полузащите. Это мой личный взгляд.
— Фантастический первый гол в ворота Мокина. Можно сказать, что именно он переломил ход встречи и раскрепостил команду?
— Наоборот. После гола мы плохо… не то, что плохо играли, «Астана» стала хорошо держать мяч. Мы немного тушевались, быстро теряли мяч.
— В последнее время на поле у вас продолжительные разговоры с главным тренером Кахабером Цхададзе. О чем говорите?
— Говорим о
— В прошлом году вы сетовали на качество нападения, когда обсуждали тему еврокубков. До сих пор нужно работать над этим компонентом и реализацией голевых моментов?
— Думаю, что все осталось
— То есть у «Кайрата» нет шансов выйти в групповой раунд или они очень маленькие?
— Они есть. Многое будет зависеть от жеребьевки.
— После победы над «Астаной» что можете сказать о борьбе за чемпионство?
— Пять очков лучше, чем если было бы 8 или 11. Посмотрим. Очень важные игры будут у нас с «Ордабасы», после перерыва — с «Тоболом». Мы не оставили других шансов для себя, как только выигрывать в каждом матче. Дальше будет видно, насколько серьезна наша борьба с «Астаной».
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