«Монако» объявил о продлении контракта с Фалькао до 2020 года

Колумбиец подписал соглашение, рассчитанное до 2020 года, информирует пресс-служба монегасков.

Предыдущий контракт 31-летнего Фалькао был рассчитан до лета 2018 года. Форвард принадлежит «Монако» с 2013 года, но с 2014 по 2016 год он играл на правах аренды в Англии — сперва за «Манчестер Юнайтед», а потом за «Челси».

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Фалькао провёл 29 матчей (22 — с первых минут), в которых забил 21 гол и отдал пять результативных передач.