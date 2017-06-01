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1 июня 2017, 21:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» объявил о продлении контракта с Фалькао до 2020 года

«Монако» объявил о продлении контракта с нападающим Радамелем Фалькао.

Колумбиец подписал соглашение, рассчитанное до 2020 года, информирует пресс-служба монегасков.

Предыдущий контракт 31-летнего Фалькао был рассчитан до лета 2018 года. Форвард принадлежит «Монако» с 2013 года, но с 2014 по 2016 год он играл на правах аренды в Англии — сперва за «Манчестер Юнайтед», а потом за «Челси».

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Фалькао провёл 29 матчей (22 — с первых минут), в которых забил 21 гол и отдал пять результативных передач.

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