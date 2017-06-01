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1 июня 2017, 21:32 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Шахтер» до открытия трансферного окна расторг контракт с легионером

Боснийский защитник Никола Василевич покидает «Шахтер». Как сообщает официальный сайт карагандинцев, клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.

В составе карагандинцев он дважды становился чемпионом Казахстана и играл в группе Лиги Европы. Увеличить
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В этом сезоне Василевич провел всего четыре матча в премьер-лиги и одну встречу — в Кубке Казахстана. Его теперь уже бывший клуб занимает последнее, 12-е, место в чемпионате.

В Казахстане Василевич выступал с 2011 года. Все это время он играл только за «Шахтер». Исключением стала лишь первая половина 2016 года, которую босниец провел на родине — в клубе «Дрина».

33-летний Василевич провел за «Шахтер» 137 матчей, в которых забил 19 голов. Вместе с «горняками» он дважды становился чемпионом Казахстана (2011, 2012), выигрывал Кубок (2013) и Суперкубок страны (2013). В 2013 году в составе «Шахтера» босниец участвовал в групповом туре Лиги Европы и был признан лучшим защитником премьер-лиги по версии ПФЛК,

До Казахстана Василевич играл за боснийские клубы «Звезда» (Градачац), «Модрича» и «Дрина», за «Чеджу Юнайтед» из Южной Кореи и хорватскую «Кроацию». В 2006 году он провел два товарищеских матча за сборную Боснии и Герцеговины.

Летнее трансферное окно в чемпионате Казахстана открывается 13 июня и продлится до 10 июля.

Шахтер Кг
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