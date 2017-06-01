Николай Левников: Есть несколько спорных моментов

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Глава департамента судейства и инспектирования ФФК в эксклюзивном интервью Prosports.kz прокомментировал дерби двух столиц, выделив работу главного рефери.

— Несмотря на счет, матч был напряженным. Чувствовалось, что это настоящее дерби. Стоит упомянуть и поддержку фанатов на стадионе. Вывеска матча оправдала ожидания. Уровень «Астаны» и «Кайрата» приличный. Думаю, эти команды проявят себя в еврокубковых соревнованиях, которые стартуют уже через месяц.

— Что касается судейской работы, насколько сложной получилась игра? Понятно, что вы еще детально не разбирали судейские моменты, но все же судьи справились?

— Очень напряженная встреча для любого арбитра, и в целом выбор судейской бригады на этот матч исходил из прошлых игр, которые обслуживали данные судьи. Денис Измайлов в этом сезоне провел все матчи с хорошими оценками. Судейская бригада контролировала и управляла игрой. Футболисты верили судьям. Есть несколько спорных моментов, я их обязательно посмотрю.

— Комфортно вам сейчас работать в Казахстане и насколько вырос уровень как футболистов, так и судейства со времени вашего первого визита в нашу страну?

— Мне кажется, уровень футбола вырос. В тот момент, когда я первый раз приезжал, было две сильные команды. Это «Тобол» и «Актобе». Сегодня уже 4−6 команд того уровня, который показывали актюбинские и костанайские футболисты. С точки зрения организации тоже есть позитивные сдвиги, я имею ввиду показ футбола. То, что делает ПФЛК ТВ, очень важно, потому что можно посмотреть все игры в хорошем качестве. Есть у меня пожелания режиссерам трансляций, чтобы они лучше давали повторы моментов. Некоторые повторы пока не выдерживают критики. Еще казахстанскому футболу не хватает хорошей инфраструктуры: качественных полей и стадионов. Если бы везде были такие условия, как в Астане и Алматы, может быть, в Павлодаре, то футбол стал бы еще лучше.