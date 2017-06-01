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1 июня 2017, 19:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Швец покинет «Вильярреал»

«Вильярреал» расстанется с российским полузащитником Антоном Швецом, сообщает Villarrealusa.

Контракт с 24-летним футболистом истекает этим летом, и он не будет продлён.

Швец перешёл в «Вильярреал» в 2014 году из «Сарагосы». Он привлекался к тренировкам с основной командой «жёлтой субмарины», но не смог пробиться в её состав. В минувшем сезоне Антон провёл 21 матч за дубль «Вильярреала», не отметившись результативными действиями.

Новым главным тренером дублирующей команды «Вильярреала» назначен Хави Кальеха.

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