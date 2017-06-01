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1 июня 2017, 19:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси откроет парк развлечений в Китае

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси откроет в Китае собственный парк развлечений под названием «Messi Experience Park», сообщает AFP.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> откроет в Китае собственный парк развлечений под названием Messi Experience <span class=error>Park</span> сообщает AFP. Увеличить
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Парк откроется в 2019 году на юго-востоке азиатской страны и будет иметь свыше 20 достопримечательностей, расположенных на участке площадью более 80 тыс. м².

Аудиовизуальная группа Mediapro, которая примет участие в строительстве парка наряду с Phoenix Group и менеджментом звёздного футболиста, заверила, что посетители смогут окунуться во вселенную Месси.

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