Месси откроет парк развлечений в Китае
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси откроет в Китае собственный парк развлечений под названием «Messi Experience Park», сообщает AFP.
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Парк откроется в 2019 году на
Аудиовизуальная группа Mediapro, которая примет участие в строительстве парка наряду с Phoenix Group и менеджментом звёздного футболиста, заверила, что посетители смогут окунуться во вселенную Месси.
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