Защитник Кобин и голкипер Каниболоцкий покидают донецкий ФК «Шахтер»

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Каниболоцкий стал игроком «Шахтера» в июле 2012 года. В составе «горняков» он выиграл три чемпионата и три Кубка Украины.

Кобин перешел в «Шахтер в июне 2009 года. За это время он вместе с командой шесть раз побеждал в чемпионате Украины, пять раз в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее донецкий клуб объявил об уходе защитника Александра Кучера.

В сезоне-2016/17 «Шахтер» стал чемпионом Украины и победил в Кубке страны.