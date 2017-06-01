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1 июня 2017, 19:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Защитник Кобин и голкипер Каниболоцкий покидают донецкий ФК «Шахтер»

МОСКВА, 1 июн — Р-Спорт. Защитник Василий Кобин и голкипер Антон Каниболоцкий покинули донецкий «Шахтер», сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.

<em>МОСКВА 1 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Защитник Василий <span class=error>Кобин</span> и голкипер Антон Каниболоцкий покинули донецкий Шахтер сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба. Увеличить
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Каниболоцкий стал игроком «Шахтера» в июле 2012 года. В составе «горняков» он выиграл три чемпионата и три Кубка Украины.

Кобин перешел в «Шахтер в июне 2009 года. За это время он вместе с командой шесть раз побеждал в чемпионате Украины, пять раз в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее донецкий клуб объявил об уходе защитника Александра Кучера.

В сезоне-2016/17 «Шахтер» стал чемпионом Украины и победил в Кубке страны.

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