Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29950224/
1 июня 2017, 19:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер будет выступать в «Сток Сити»

МОСКВА, 1 июн — Р-Спорт. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер в следующем сезоне будет выступать в «Сток Сити», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Капитан сборной Шотландии, которому в феврале исполнилось 33 года, подписал со «Стоком» контракт сроком на два года, который начнет действовать с 1 июля 2017 года. Флетчер перешел в «Сток» на правах свободного агента, так как его соглашение с предыдущим клубом «Вест Бромвич Альбион» истекает 30 июня.

Флетчер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2015 год, после чего перешел в «Вест Бромвич». В завершившемся сезоне полузащитник провел все 38 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 2 мяча.

Стоук Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота