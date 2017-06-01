Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер будет выступать в «Сток Сити»

Капитан сборной Шотландии, которому в феврале исполнилось 33 года, подписал со «Стоком» контракт сроком на два года, который начнет действовать с 1 июля 2017 года. Флетчер перешел в «Сток» на правах свободного агента, так как его соглашение с предыдущим клубом «Вест Бромвич Альбион» истекает 30 июня.

Флетчер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2015 год, после чего перешел в «Вест Бромвич». В завершившемся сезоне полузащитник провел все 38 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 2 мяча.