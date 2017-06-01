В Бразилии пропали останки футболиста Гарринчи

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Останки футболиста Мануэла Франсиску дус Сантуса, также известного как Гарринча, пропали из фамильного склепа в Бразилии. Об этом сообщило издание Globo.

По информации журналистов, эксгумация была произведена несколько лет назад, однако пропажу обнаружили только сейчас — дочь спортсмена собиралась организовать у могилы отца траурную церемонию.

Останки футболиста могли пропасть по вине одного из его родственников, пишет «Лента.ру». Предполагается, что он захоронил на месте Гарринчи другого члена семьи, документы об эксгумации при этом были утеряны.

Мэр города Маже, в котором расположена могила, заявил, что возьмет ситуацию под личный контроль.

Гарринча — лучший после Пеле футболист Бразилии. На протяжении почти всей карьеры он играл в «Ботафого». Кроме того, он 60 раз выходил на поле в форме сборной Бразилии. Спортсмен скончался в 1983 году в возрасте 49 лет.