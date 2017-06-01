Туринский «Ювентус» изменил название домашнего стадиона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, новый стадион «Старой синьоры» был построен в 2011 году. Вместимость арены составляет 41 507 зрителей. Отметим, что 3 июня туринцы сыграют в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра пройдет в Кардиффе (Уэльс) и начнется в 21:45 по московскому времени.