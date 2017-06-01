Туринский «Ювентус» изменил название домашнего стадиона
Футбольный клуб серии А туринский «Ювентус» подписал договор со страховой компанией «Альянц». Теперь с 1 июля 2017 года «Ювентус Стэдиум» на ближайшие шесть сезонов будет называться «Альянц».
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Напомним, новый стадион «Старой синьоры» был построен в 2011 году. Вместимость арены составляет 41 507 зрителей. Отметим, что 3 июня туринцы сыграют в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра пройдет в Кардиффе (Уэльс) и начнется в 21:45 по московскому времени.
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