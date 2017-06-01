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1 июня 2017, 19:17 | Футбол: Зарубежный | Вести.Ru

Туринский «Ювентус» изменил название домашнего стадиона

Футбольный клуб серии А туринский «Ювентус» подписал договор со страховой компанией «Альянц». Теперь с 1 июля 2017 года «Ювентус Стэдиум» на ближайшие шесть сезонов будет называться «Альянц».

Футбольный клуб серии А туринский <span class=error>Ювентус</span> подписал договор со страховой компанией <span class=error>Альянц</span>. Теперь с 1 июля 2017 года <span class=error>Ювентус</span> Стэдиум на ближайшие шесть сезонов будет называться <span class=error>Альянц</span>. Увеличить
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Напомним, новый стадион «Старой синьоры» был построен в 2011 году. Вместимость арены составляет 41 507 зрителей. Отметим, что 3 июня туринцы сыграют в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра пройдет в Кардиффе (Уэльс) и начнется в 21:45 по московскому времени.

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