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1 июня 2017, 18:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

АПЛ объявила доходы команд в сезоне-2016/17, больше всех заработал «Челси»

Английская Премьер-лига объявила официальные данные по доходу команд в сезоне-2016/17.

Английская <nobr>Премьер-лига</nobr> объявила официальные данные по доходу команд в сезоне-2016/17. Увеличить
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Больше всех заработал «Челси», ставший по итогам сезона чемпионом АПЛ: лондонцы в общей сложности получат £ 150,8 млн (€ 173 млн), что является рекордной суммой за год для одного клуба.

Заработок клубов АПЛ в сезоне-2016/17:

1. «Челси» — £ 150,811 млн;.

2. «Манчестер Сити» — £ 146,927 млн;.

3. «Ливерпуль» — £ 146,122 млн;.

4. «Тоттенхэм Хотспур» — £ 145,461 млн;.

5. «Манчестер Юнайтед» — £ 141,103 млн;.

6. «Арсенал» — £ 139,636 млн;.

7. «Эвертон» — £ 127,800 млн;.

8. «Саутгемптон» — £ 122,450 млн;.

9. «Борнмут» — £ 118,237 млн;.

10. «Вест Хэм Юнайтед» — £ 116,626 млн;.

11. «Лестер Сити» — £ 115,820 млн;.

12. «Вест Бромвич Альбион» — £ 114,023 млн;.

13. «Кристал Пэлас» — £ 109,665 млн;.

14. «Сток Сити» — £107,062 млн;.

15. «Суонси Сити» — £ 103,179 млн;.

16. «Уотфорд» — £ 102,704 млн;.

17. «Бернли» — £ 101,237 млн;.

18. «Мидлсбро» — £ 98,820 млн;.

19. «Халл Сити» — £ 97,354 млн;.

20. «Сандерленд» — £ 93,471 млн.

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