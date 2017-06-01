АПЛ объявила доходы команд в сезоне-2016/17, больше всех заработал «Челси»
Английская
Премьер-лига объявила официальные данные по доходу команд в сезоне-2016/17.
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Больше всех заработал «Челси», ставший по итогам сезона чемпионом АПЛ: лондонцы в общей сложности получат £ 150,8 млн (€ 173 млн), что является рекордной суммой за год для одного клуба.
Заработок клубов АПЛ в сезоне-2016/17:
1. «Челси» — £ 150,811 млн;.
2. «Манчестер Сити» — £ 146,927 млн;.
3. «Ливерпуль» — £ 146,122 млн;.
4. «Тоттенхэм Хотспур» — £ 145,461 млн;.
5. «Манчестер Юнайтед» — £ 141,103 млн;.
6. «Арсенал» — £ 139,636 млн;.
7. «Эвертон» — £ 127,800 млн;.
8. «Саутгемптон» — £ 122,450 млн;.
9. «Борнмут» — £ 118,237 млн;.
10. «Вест Хэм Юнайтед» — £ 116,626 млн;.
11. «Лестер Сити» — £ 115,820 млн;.
12. «Вест Бромвич Альбион» — £ 114,023 млн;.
13. «Кристал Пэлас» — £ 109,665 млн;.
14. «Сток Сити» — £107,062 млн;.
15. «Суонси Сити» — £ 103,179 млн;.
16. «Уотфорд» — £ 102,704 млн;.
17. «Бернли» — £ 101,237 млн;.
18. «Мидлсбро» — £ 98,820 млн;.
19. «Халл Сити» — £ 97,354 млн;.
20. «Сандерленд» — £ 93,471 млн.
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