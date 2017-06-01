Многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти получит президентскую награду УЕФА

Тотти 28 мая провел заключительный матч за «Рому» — против «Дженоа» в 38-м туре серии А. Форвард, являющийся воспитанником римского клуба, дебютировал за основную команду в 1993 году. В общей сложности Тотти, которому в сентябре исполнится 41 год, появлялся на поле в футболке «волков» более 700 раз и забил свыше 300 мячей. Сам футболист, на протяжении многих лет являвшийся капитаном столичной команды, заявил, что продолжит игровую карьеру.

«Награда президента признает выдающиеся достижения, профессиональное мастерство и образцовые личные качества. Эти атрибуты олицетворяют Франческо Тотти — человека, который отдал около четверти века жизни, выступая за свой любимый клуб “Рома”. Поздравляем, Франческо, с фантастической карьерой, исключительной верностью и преданностью “Роме” и футболу», — сказал глава УЕФА Александр Чеферин.

Отмечается, что президентская награда УЕФА будет вручена Тотти в августе в Монако. Итальянец станет 17-м обладателем этого приза за все время. Ранее награду получали, в частности, Эйсебио, Альфредо Ди Стефано, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Йохан Кройф и другие.