Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29947233/
1 июня 2017, 16:51 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Кучер покинул «Шахтер» (Донецк) после 11 лет в команде

МОСКВА, 1 июн — Р-Спорт. Защитник Александр Кучер покинул донецкий «Шахтер» после 11 лет выступлений за «горняков», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Кучер покинул Шахтер (Донецк) после 11 лет в команде - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кучер перешел в «Шахтер» в 2006 году из харьковского «Металлиста». Всего в составе «горняков» 34-летний футболист провел 295 игр и забил 12 мячей.

Вместе с «Шахтером» Кучер выиграл в общей сложности 20 трофеев: Кубок УЕФА, семь чемпионатов Украины, по шесть Кубков и Суперкубков страны.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота