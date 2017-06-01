Кучер покинул «Шахтер» (Донецк) после 11 лет в команде

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Кучер перешел в «Шахтер» в 2006 году из харьковского «Металлиста». Всего в составе «горняков» 34-летний футболист провел 295 игр и забил 12 мячей.

Вместе с «Шахтером» Кучер выиграл в общей сложности 20 трофеев: Кубок УЕФА, семь чемпионатов Украины, по шесть Кубков и Суперкубков страны.