Кучер покинул «Шахтер» (Донецк) после 11 лет в команде
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Защитник Александр Кучер покинул донецкий «Шахтер» после 11 лет выступлений за «горняков», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Кучер перешел в «Шахтер» в 2006 году из харьковского «Металлиста». Всего в составе «горняков» 34-летний футболист провел 295 игр и забил 12 мячей.
Вместе с «Шахтером» Кучер выиграл в общей сложности 20 трофеев: Кубок УЕФА, семь чемпионатов Украины, по шесть Кубков и Суперкубков страны.
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