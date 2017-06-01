Агента Неймара приговорили к пяти годам тюрьмы за неуплату налогов

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Такое решение было принято бразильским судом за невыплату Рибейро налогов в период с 2002 по 2005 год. В этот отрезок времени Рибейро заработал 1 млн 220 тыс., но в налоговых декларациях сообщил лишь о сумме в размере € 165 тыс.

По решению суда режим заключения изначально будет полуоткрытым. Рибейро не будет находиться в тюрьме и сможет обжаловать решение суда. Но у Рибейро изъяли паспорт, чтобы он не мог уехать за границу.