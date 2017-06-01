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1 июня 2017, 13:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агента Неймара приговорили к пяти годам тюрьмы за неуплату налогов

Вагнер Рибейро, агент нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара, приговорён к пяти годам и четырём месяцам тюремного заключения, сообщает Globoesporte.

<span class=error>Вагнер</span> Рибейро агент нападающего Барселоны и сборной Бразилии <span class=error>Неймара</span> приговорён к пяти годам и четырём месяцам тюремного заключения сообщает Globoesporte. Увеличить
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Такое решение было принято бразильским судом за невыплату Рибейро налогов в период с 2002 по 2005 год. В этот отрезок времени Рибейро заработал 1 млн 220 тыс., но в налоговых декларациях сообщил лишь о сумме в размере € 165 тыс.

По решению суда режим заключения изначально будет полуоткрытым. Рибейро не будет находиться в тюрьме и сможет обжаловать решение суда. Но у Рибейро изъяли паспорт, чтобы он не мог уехать за границу.

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