От ненависти до любви. Как Аллегри отмылся от миланского позора

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Туринцы стали чемпионами Италии в шестой раз подряд и установили рекорд — столь долго на троне серии А не держался никто.

А пять лет подряд, помимо современной «Старой синьоры», титул удерживал сам же «Ювентус» с 1931 по 1935 год и легендарный состав «Торино» с 1943 по 1949 (серия прерывалась на годы войны и оборвалась в связи с гибелью команды в авиакатастрофе).

Кубок Италии тоже достался «Юве». И теперь в Турине ждут хет-трика. Первого в истории. 3 июня команда Массимилиано Аллегри сыграет в Кардиффе с «Реалом» в финале Лиги чемпионов….

В случае успеха тренер станет поистине тренером-королем.

ТЕНЬ КРАСНО-ЧЕРНЫХ РАЗВАЛИН

А ведь Аллегри принимали в Турине очень тяжело. Репутация у него была сомнительная. Болельщики «Милана» до сих пор считают его одним из главных виновников кризиса, из которого команда не может выбраться по сей день. Тренер был изгнан посреди сезона-2013/14 с позором. После поражения от «Сассуоло» и падения команды на 11-место.

Вот и в «Юве» боялись, как бы он не развалил все хорошее, что оставил после себя Антонио Конте. Последний ушел со своим штабом (в который входил Массимо Каррера) в сборную Италии на пике. А Аллегри появился на фоне жуткой критики в свой адрес.

«Мы хотим его поддерживать, но смотрим на “Милан” и не получается», — жаловались болельщики «Юве».

Имидж неудачника и «физрука» приклеился к нему, казалось, навсегда. И начался тот вниз с развода «Милана» и Пирло. Аллегри вроде как не видел больше перспективы в возрастном хавбеке, игра команды стала строится в большей степени вокруг Ибрагимовича. А в центральной зоне Аллегри предпочитал использовать ван Боммела и Амброзини. Обиженный Пирло ушел в «Юве».

БОМБА НЕ СРАБОТАЛА

В Турине они снова пересеклись. «Бомба замедленного действия», — переживали тифози. 300 человек протестовали у офиса клуба на следующий день после назначения.

При этом первоначальный контракт с тренером был подписан не на длительный срок — выходит, руководство тоже сомневалось.

Однако продолжения конфликта Аллегри — Пирло не случилось.

Да и болельщики постепенно успокоились. Помогли встречи лидеров фанатских группировок с тренером в неформальной обстановке.

И даже тот факт, что Пирло стал играть меньше, обстановку не нагнетал. Ведь «Юве» выигрывал, а полузащитник не молодел.

При этом, что многих поразило, «Юве» стал играть даже лучше! Да, Аллегри не бог весть какой авторитет для суперзвезд. На фоне эмоционального, горячего Конте он выглядит как серая мышка. Более того, даже в этом сезоне у Аллегри вспыхивали конфликты с игроками: то Дибала несколько раз не пожал ему руку, то Лихштайнер, уходя на замену, выдал гневную тираду, то Бонуччи чуть ли не вцепился в тренера в раздевалке.

БЕРЕГИСЬ, «РЕАЛ»!

Но Аллегри — шикарный тактик! Его «Ювентус» умеет не только обороняться, но и шикарно атакует, он разнообразен, меняется по ходу матчей словно трансформер. Аллегри умеет находить по-настоящему нестандартные ходы. К примеру, в матче полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» Аллегри неожиданно поставил на правый фланг атаки Дани Алвеса, и это стало главным залогом успеха — оба гола Игуаин забил с передач бразильца.

При Аллегри «Юве» сделал уже три «золотых дубля» подряд (при Конте не было ни одного).

При Аллегри «Юве» уже второй раз дошел до финала Лиги чемпионов (при Конте «Юве» ни разу не прошел четвретьфинал). Но два года назад команда была все-таки сырой. В Берлине туринцы имели мизерные шансы против «Барселоны».

Однако сегодня «Юве» — грозная сила. А Аллегри — один из лучших тренеров мира. И даже Пирло не будет с этим спорить.