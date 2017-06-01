CAS отклонил апелляцию «Атлетико», оставив в силе запрет на регистрацию новых игроков

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В январе 2016 года Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Атлетико» и другому мадридскому клубу — «Реалу» — регистрировать новых игроков в течение двух трансферных периодов в связи с нарушением регламента при заявке несовершеннолетних футболистов. В декабре 2016 года CAS частично удовлетворил апелляцию «Реала» и сократил запрет на регистрацию новых футболистов с двух до одного трансферного окна. Таким образом, «Реал» сможет в ближайшее трансферное окно, летом 2017 года, покупать новых игроков.

Суд уменьшил размер штрафа, наложенный на «Атлетико» ФИФА, с 900 тысяч швейцарских франков до 550 тысяч швейцарских франков.

«Атлетико» сможет регистрировать новых футболистов с января 2018 года.