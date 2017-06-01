Суркис: Надеялся, что у Реброва хватит мужества продолжить работу в «Динамо»

42-летний специалист работал на этом посту в киевском клубе с 2014 года.

«С Сергеем Станиславовичем у меня в понедельник состоялся разговор. Если вы заметили, я не объявлял об его уходе в надежде на то, что у него хватит сил и мужества продолжить работу в киевском «Динамо». На него в последнее время было оказано большое давление.

Сергей Станиславович честно и очень качественно делал свою работу, завоевав пять титулов. Когда я ему доверял пост главного тренера, был огромный риск. Как с моей стороны, так и с его. Не имея опыта такой работы, он, засучив рукава, взялся за дело. В первый же сезон выиграл Кубок Украины, затем чемпионат и Кубок, снова чемпионат, Суперкубок Украины. Это всё за три года. Как часто случается в футболе, последний сезон оказался неудачным. Но я могу понять тренера, при этом неоднократно предлагая ему продлить контракт и вместе с ним начатое дело.

Дай бог, чтобы в футболе и в тренерском цехе были такие порядочные люди, как Сергей Ребров. Все держатся за свою работу, работают, пока работается, вне зависимости, дадут они команде результат или нет. А Ребров настолько любит киевское «Динамо», настолько проникнут сердцем к клубу, что, оценив все за и против, принял решение взять паузу.

Насколько понимаю, чтобы отдохнуть, побыть немного со своей семьёй. Откровенно говоря, до последнего момента ждал, что у него появятся дополнительные силы, адреналин, и он, засучив рукава, продолжит строить команду. Ведь Сергей Ребров сделал очень многое. Завоёванные титулы я перечислил, а кроме них — в клубе «Динамо» выстроил вертикаль, которая сегодня даёт возможность говорить о том, что у нас есть будущее.

Все наши команды, начиная от U14 и до U17, находятся на первых местах в турнирной таблице. Команда U19 безоговорочно два года подряд выигрывает чемпионство, равно как и команда U21. У нас есть молодёжь, есть перспектива, в будущее мы смотрим с оптимизмом. Естественно, на меня сегодня ложится огромный груз ответственности, чтобы не разрушить все то, что огромным трудом выстраивалось Сергеем Станиславовичем и его помощниками Висенте Гомесом, Сергеем Фёдоровым, Михаилом Михайловым. Огромная благодарность Раулю Рианчо, который два сезона работал в тренерском штабе и помогал в становлении Реброва как главного тренера.

Меня Сергей Станиславович честно предупреждал, что этот сезон будет очень тяжёлым, потому что возможностей усилить команду, по определённым обстоятельствам, сейчас не буду говорить каким, не было. Я перед ним снимаю шляпу и говорю огромное спасибо! Двери «Динамо» для него всегда открыты, мы всегда его ждём. Не имеет значения, в каком качестве. Просто, как человека, как преданного динамовца, который отдал клубу все свои силы.

В ближайшие дни я объявлю, кто возглавит киевское «Динамо». Новый тренер расскажет, какой он видит свою работу, как будет функционировать клубная вертикаль. Естественно, перед новым тренером будет поставлена задача вернуть в Киев чемпионство, попасть в Лигу чемпионов и показывать прогресс в игре. Считаю, Сергей Ребров оставил хорошую, боеспособную команду. Да, возможно, нужно где-то усилиться, подтянуть резервы. Сегодня мы должны с оптимизмом смотреть в будущее. Это лучше, чем если бы Сергей Станиславович согласился подписать контракт и в силу каких-то причин у него не получилось.