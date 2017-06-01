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1 июня 2017, 10:39 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Eurosport назвал роскошным гол Аршавина, отправивший в нокаут «Астану»

Полузащитник «Кайрата» положил начало разгрому астанинского клуба.

Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин забил очередной гол-красавец в чемпионате Казахстана, и сайт Eurosport не оставил событие без внимания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Роскошный гол Андрея Аршавина, отправивший в нокаут «Астану». С таким заголовком вышла статья на Eurosport, посвященная разгромной победе «Кайрата» над действующим чемпионом страны.

Нечто похожее «выдал» российский сайт Sports.ru, отметив, что гол в исполнении Аршавина «просто великолепен».


Другие российские издания также не остались в стороне. Так, «Чемпионат», «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт» отметили, что гол Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Астану».

Напомним, Аршавин отличился в перенесенном матче 20-го тура КПЛ с «Астаной», открыв счет шикарным ударом под перекладину на 22-й минуте. Сама встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Кайрата».

Эта победа стала четвертой подряд для алматинского клуба. «Кайрат» вышел на второе место и на два очка отстает от лидирующей «Астаны», у которой есть игра в запасе. 36-летний Аршавин забил три мяча в 12 матчах чемпионата Казахстана этого сезона.

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