Eurosport назвал роскошным гол Аршавина, отправивший в нокаут «Астану»

Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин забил очередной гол-красавец в чемпионате Казахстана, и сайт Eurosport не оставил событие без внимания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Роскошный гол Андрея Аршавина, отправивший в нокаут «Астану». С таким заголовком вышла статья на Eurosport, посвященная разгромной победе «Кайрата» над действующим чемпионом страны.

Нечто похожее «выдал» российский сайт Sports.ru, отметив, что гол в исполнении Аршавина «просто великолепен».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Еще один бомбический гол Аршавина в чемпионате Казахстана.<br>Он просто великолепен!<a href="https://t.co/4x4uYBnTQd">https://t.co/4x4uYBnTQd</a> <a href="https://t.co/q78KVkMkeh">pic.twitter.com/q78KVkMkeh</a></p>— Sports.ru (@sportsru) <a href="https://twitter.com/sportsru/status/869998044883935237">31 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Другие российские издания также не остались в стороне. Так, «Чемпионат», «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт» отметили, что гол Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Астану».

Напомним, Аршавин отличился в перенесенном матче 20-го тура КПЛ с «Астаной», открыв счет шикарным ударом под перекладину на 22-й минуте. Сама встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Кайрата».

Эта победа стала четвертой подряд для алматинского клуба. «Кайрат» вышел на второе место и на два очка отстает от лидирующей «Астаны», у которой есть игра в запасе. 36-летний Аршавин забил три мяча в 12 матчах чемпионата Казахстана этого сезона.

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