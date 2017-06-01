Eurosport назвал роскошным гол Аршавина, отправивший в нокаут «Астану»
Полузащитник «Кайрата» положил начало разгрому астанинского клуба.
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин забил очередной
«Роскошный гол Андрея Аршавина, отправивший в нокаут «Астану». С таким заголовком вышла статья на Eurosport, посвященная разгромной победе «Кайрата» над действующим чемпионом страны.
Нечто похожее «выдал» российский сайт Sports.ru, отметив, что гол в исполнении Аршавина «просто великолепен».
Другие российские издания также не остались в стороне. Так, «Чемпионат», «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт» отметили, что гол Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Астану».
Напомним, Аршавин отличился в перенесенном матче 20-го тура КПЛ с «Астаной», открыв счет шикарным ударом под перекладину на 22-й минуте. Сама встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Кайрата».
Эта победа стала четвертой подряд для алматинского клуба. «Кайрат» вышел на второе место и на два очка отстает от лидирующей «Астаны», у которой есть игра в запасе. 36-летний Аршавин забил три мяча в 12 матчах чемпионата Казахстана этого сезона.
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