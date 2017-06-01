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1 июня 2017, 10:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» повысил зарплату Арсена Венгера до 9,1 млн евро в год

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер будет зарабатывать £ 8 млн (€ 9,1 млн) в год по новому контракту, заключённому с «канонирами» на два года.

Главный тренер Арсенала <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> будет зарабатывать £ 8 млн (€ 91 млн) в год по новому контракту заключённому с канонирами на два года. Увеличить
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Об этом сообщает Daily Mail.

Предыдущее соглашение французского специалиста с клубом, подписанное в 2014 году, предполагало зарплату в £ 7,5 млн (€ 8,6 млн).

67-летний Арсен Венгер руководит «Арсеналом» с 1996 года — зарплата тренера по первому контракту равнялась £ 500 тыс. (€ 573 тыс.).

В сезоне-2016/17 лондонцы выиграли Кубок Англии и финишировали в английской Премьер-лиге на 5-м месте, не сумев пройти отбор в Лигу чемпионов.

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