«Арсенал» повысил зарплату Арсена Венгера до 9,1 млн евро в год

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Об этом сообщает Daily Mail.

Предыдущее соглашение французского специалиста с клубом, подписанное в 2014 году, предполагало зарплату в £ 7,5 млн (€ 8,6 млн).

67-летний Арсен Венгер руководит «Арсеналом» с 1996 года — зарплата тренера по первому контракту равнялась £ 500 тыс. (€ 573 тыс.).