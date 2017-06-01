«Арсенал» повысил зарплату Арсена Венгера до 9,1 млн евро в год
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер будет зарабатывать £ 8 млн (€ 9,1 млн) в год по новому контракту, заключённому с «канонирами» на два года.
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Об этом сообщает Daily Mail.
Предыдущее соглашение французского специалиста с клубом, подписанное в 2014 году, предполагало зарплату в £ 7,5 млн (€ 8,6 млн).
67-летний Арсен Венгер руководит «Арсеналом» с 1996 года — зарплата тренера по первому контракту равнялась £ 500 тыс. (€ 573 тыс.).
В сезоне-2016/17 лондонцы выиграли Кубок Англии и финишировали в английской
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